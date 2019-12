Pisa e Livorno a cena per i bambini di EppurSiMuove, raccolti 800 euro

Home

14 dicembre 2019

Livorno 14 dicembre 2019 – Si è svolta ieri sera, a Pisa nella splendida cornice di piazza Dei Cavalieri, una cena di raccolta fondi organizzata dall’associazione EppursiMuove alla quale hanno partecipato un centinaio di persone. Alla fine della cena sono stati raccolti 800 euro che saranno destinati a progetti inclusivi tra bambini con disabilità e normodotati nei territori di Livorno e Pisa

L’associazione, presieduta dalla dottoressa Bargagna, si occupa di dare risposte concrete, basate sull inclusione fra banbini con difficolta e normodotati, organizzando attivita e iniziative anche sul territorio livornse

Come si intuisce dal nome, ESM, vuol dare spazio a ciò che la ricerca scientifica sostiene e garantisce. Con questa modalità, racconta la Dottoressa Bargagna , riusciamo a fare gruppo, aiutare e aiutarci senza lasciarci troppo sopraffare dalle emozioni.

Tutti insieme abbiamo realizzato un sogno, quello di renderci utili alla comunità e questo ci rende molto orgogliosi .

Visto le mie origini Livornesi, continua la Dottoressa Bargagna, ho chiesto ai soci di aiutarmi ad organizzare anche nella città labronica iniziative che possano replicare quanto gia fatto a Pisa. EppursiMuove è presente presso la struttura del CRED in via Caduti del Lavoro con laboratori ludici inclusivi (il martedì e giovedì pomeriggio) dove i bambini con disabilità e normodotati possono interagire insieme, giocare ed apprendere grazie all’aiuto delle terapiste e delle assistenti, due ore di gioco ed integrazione che permettono ai bambini di svagarsi, divertirsi ed interagire.

EppursiMuove è anche presente al PRATO sul viale Carducci dove insegnanti di Dama e scacchi del calibro di Borghetti e Raiano, insegnano ai bambini come appassionarsi ad un arte bellissima quale sono appunto scacchi e dama.

La serata Pisana è stata resa ancor più completa e divertente, da spettacoli di danza e brevi rappresentazioni teatrali di un gruppo di mamme che hanno declamato un testo ironico sul ruolo delle donne nella società, passata ed attuale e di cosa possiamo fare per rendere veramente paritario il nostro consesso civile.

Tutti quanti ci siamo divertiti ed emozionati, si è dunque visto il giusto equilibrio fra scienza e sentimento, un gruppo di amici che divertendosi vogliono affrontare e risolvere problemi senza lagnarsi.

In ultimo, molti hanno notato LABARGAGNA, come di solito viene appellata dai soci, con gli occhi inumiditi da emozioni che non sempre è difficile controllare. Una serata del genere val bene una lacrima .

Per chi volesse sapere di più o contattare per informazioni l’associazione EppurSiMuove

