Home

Cronaca

Piscine Comunali: c’è un nuovo gestore, la Livorno Aquatics si aggiudica l’assegnazione

Cronaca

31 Agosto 2022

Piscine Comunali: c’è un nuovo gestore, la Livorno Aquatics si aggiudica l’assegnazione

Livorno 31 agosto 2022 – Piscine Comunali: c’è un nuovo gestore, la Livorno Aquatics si aggiudica l’assegnazione

Nuovo gestore per le piscine comunali, la Virtus Buonconvento lascia la gestione

Ieri mattina sono state aperte le buste con le offerte economiche per la gestione delle piscine comunali alle quali hanno partecipato due società; la Livorno Aquatics e la Virtus Buonconvento

Secondo la commissione giudicante, la Livorno Aquatics ha presentato la miglior offerta. Secondo il contratto di gara; la Livorno Aquatics potrà gestire le piscine per sei mesi rinnovabili per altri sei, oltre a un’eventuale ulteriore proroga di altri 180 giorni.

Con un post sulla loro pagina Facebook, la Virtus Buonconvento ringrazia e saluta

“Purtroppo non ci siamo aggiudicati la gara di appalto delle Piscine di Livorno e quindi, almeno per il momento, vi salutiamo.

A consuntivo di questa esperienza ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno frequentato a vario titolo le Piscine di Livorno, siano essi gli sportivi cittadini, che le Associazioni sportive cittadine e non, che i collaboratori e dipendenti diretti della gestione o indiretti delle Ditte esterne.

In questi due anni vissuti tra l’essere appena fuori dalla pandemia; al rientrare in pandemia, al post-pandemia ed al pericolo di un ritorno alla pandemia; abbiamo tutti quanti, utenti e personale impegnato nei vari servizi, cercato di dare un contributo affinché lo sforzo della nostra Amministrazione Comunale nel voler riaprire le piscine, ed anche il Comune merita il ringraziamento di tutti noi!, non andasse disperso.

Credo che tutti insieme ci siamo riusciti, attraverso un impegno corale notevole dove l’ascolto reciproco, il venirsi incontro e l’aiutarsi vicendevolmente è stata la nota che ha caratterizzato la nostra quotidianità tanto alla Camalich ed alla Neri quanto alla Rosi ed in generale alla Bastia.

È stata una bella avventura, in un momento storico particolare, vissuta nel modo migliore con cui avremmo potuto viverla: appassionatamente.

Si, perché fin dal primo giorno ognuno di noi ha messo dentro al suo impegno a favore della comune causa delle nostre piscine di Livorno, oltre alle tradizionali ed indiscutibili professionalità, anche una calorosa passione.

È stato bello, impegnativo ma anche divertente, fare questo percorso con voi, come sempre del resto, ed è stato bello anche grazie alla Virtus, che ha vigilato sempre con attenzione e partecipazione ed ha permesso a tutti noi, che la rappresentavamo in loco, di esprimerci liberamente dandoci nel contempo appoggio e collaborazione quando questi erano necessari.

Un sentito ringraziamento a tutti, un caloroso in bocca al lupo alla nuova gestione ed un evviva per le nostre meravigliose piscine!

Carlo”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin