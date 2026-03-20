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Piscine comunali, Salvetti: Una piccola grande bomboniera del nuoto

Cronaca

20 Marzo 2026

Piscine comunali, Salvetti: Una piccola grande bomboniera del nuoto

Livorno 20 marzo 2026 Piscine comunali, Salvetti: Una piccola grande bomboniera del nuoto.

Livorno, 20 marzo 2026

Piscine comunali, il commento del sindaco Luca Salvetti: “Nel 2019 Le piscine comunali di Livorno erano sull’orlo della chiusura, con una gestione senza prospettive, 15 lavoratori che non avevano certezze sul proprio futuro e una struttura carente e abbandonata a sé stessa.

A distanza di sei anni tutto si è trasformato, dalla gestione frutto dell’accordo con la federazione nuoto, al quadro occupazionale definito e certo, fino agli investimenti per gli interventi di ristrutturazione che hanno riguardato sia la Camalich che la Bastia.

Entrare ieri dentro la struttura dove i campioni del nuoto partecipavano alla riunione internazionale Città di Livorno e vedere una piccola grande bomboniera del nuoto è stato una grande soddisfazione”.

Piscine comunali, Salvetti : Una piccola grande bomboniera del nuoto.