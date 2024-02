Home

23 Febbraio 2024

Pista campo scuola, oggi l’inaugurazione ufficiale

Livorno, 22 febbraio 2024 – Pista campo scuola, oggi l’inaugurazione ufficiale

Inaugurazione ufficiale della nuova pista del campo scuola “Renato Martelli” in via dei Pensieri 29, oggi, venerdì 23 febbraio alle ore 16,45.

Saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, Giovanni Giannone presidente provinciale del Coni e del campione Fabrizio Mori.

I lavori di manutenzione straordinaria, iniziati a giugno 2023 hanno portato alla realizzazione integrale del nuovo pacchetto della pavimentazione della pista composto da un tappetino in gomma ricoperto da rivestimento in granuli di colore blu e azzurro.

L’appalto è stato aggiudicato alla Tipiesse S.P.A. per l’importo complessivo di 633.445,88 euro oltre IVA.

La variante in corso d’opera ( dell’importo complessivo di €. 830,000,00 ) ha consentito l’introduzione di tre corsie aggiuntive per i 100 metri, oltre al miglioramento della pedana del salto in lungo caratterizzata adesso da due corsie e due fosse di caduta .

L’appalto comprende anche il rifacimento della gabbia per il lancio del disco e martello ed è in previsione l’acquisto di nuove attrezzature ai fini dell’omologazione.

