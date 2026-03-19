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Pista ciclabile Antignano: partiti i lavori di illuminazione

Cronaca

19 Marzo 2026

Pista ciclabile Antignano: partiti i lavori di illuminazione

Livorno, 19 marzo 2026 Pista ciclabile Antignano: partiti i lavori di illuminazione

Sono partiti il 18 marzo i lavori di riqualificazione ed ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica lungo i viali a mare che vanno dai bagni Roma fino al camping Miramare.

Si tratta in pratica del percorso della nuova Ciclopista Tirrenica (via Pendola, viale Vespucci, via del Littorale) con l’aggiunta di via Pigafetta. Interessato anche un tratto della strada che dalla baracchina Nicla scende verso i bagni Roma e il porticciolo di Antignano.

La nuova illuminazione, finanziata dall’Amministrazione comunale per 500 mila euro, sarà a servizio della carreggiata, della ciclopista, dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali.

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un impianto con l’utilizzo della tecnologia LED e con apparecchi innovativi, tale da favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica in termini di affidabilità e continuità del servizio, di minore consumo di energia, di potenziamento della sicurezza del traffico, di salvaguardia dell’ambiente grazie all’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita che minimizzino le necessità di smaltimento dei rifiuti.

In particolare, il progetto prevede l’installazione di 57 pali provvisti di armatura con sorgente a LED per l’illuminazione generale, di 10 pali, provvisti di armatura specifica, sempre a LED, per gli attraversamenti pedonali (che saranno potenziati) e 3 “armadi”, ciascuno con nuovo punto di allaccio alla rete elettrica, oltre alle opere edili necessarie per la collocazione di pali e infrastrutture elettriche.

Attualmente, l’impianto di illuminazione presente nella zona consiste in 15 pali tra via Pendola e viale Vespucci (fino al distributore) e 4 pali che illuminano i due attraversamenti pedonali, altri 9 pali in via Pigafetta, mentre via del Littorale (da via Pigafetta fino ai Bagnoschiuma e davanti al camping Miramare) ad oggi è senza illuminazione pubblica.

La durata dei lavori è stimata in sei mesi, salvo imprevisti.