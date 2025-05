Home

Uncategorized

Pista ciclabile sul lato sbagliato in via Da Vici? L’intervento di Aci

Uncategorized

22 Maggio 2025

Pista ciclabile sul lato sbagliato in via Da Vici? L’intervento di Aci

Livorno 22 maggio 2025 Pista ciclabile sul lato sbagliato in via Da Vici? L’intervento di Aci

Su Viale Leonardo Da Vinci, come segnalato da un socio ACI, è iniziata la tracciatura sull’asfalto, a indicare l’inizio dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Una ciclovia che, paradossalmente, non passerà dal lato del tratto ferroviario — come suggerito da ACI Livorno nel gennaio 2023 — ma da quello opposto, dove si trovano numerose e grandi aziende, tra cui il terminal di scarico carico combustibili.

Si tratta di fabbriche con ampi ingressi per agevolare l’entrata e l’uscita dei TIR che quotidianamente operano nell’area per le attività di carico e scarico merci.

Il povero ciclista, quindi, non solo si troverà immerso in un traffico pericoloso e continuo di mezzi pesanti, ma sarà anche costretto a frenate improvvise e rischiose a causa delle manovre di ingresso e uscita dei camion dalle aree aziendali.

ACI Livorno evidenzia inoltre come quel tratto di strada sia anche dannoso per la salute, a causa del notevole rilascio di CO₂ nell’atmosfera. Infine si dovrebbe considerare anche il restringimento di carreggiata durante tutto il periodo estivo, per il traffico dovuto dai pendolari del mare che si recano a Tirrenia. Restringimento che, come evidenzia ACI, comporta pericoli e congestioni veicolari.

Oggi gli spostamenti in bicicletta sono, per lo più, di tipo turistico, almeno per quanto riguarda quelli fuori porta. Perché, allora, non pensare a un tracciato meno pericoloso e più coinvolgente? Far passare le biciclette lungo il Canale dei Navicelli, attraversando una delle zone umide più belle della nostra area, e proseguendo lungo il viale alberato che da Pisa porta a Marina di Pisa — proprio dove si incrocia il canale — sarebbe un’alternativa ben più adatta a un percorso cicloturistico. Da evidenziare, sottolinea ACI, come Pisa abbia seguito, per andare a Tirrenia, un itinerario che parte dal cuore della città senza impatti con il traffico.

Eppure, nel resto d’Europa, sottolinea ACI, esistono esempi virtuosi di ciclovie dove le direttrici ciclistica e automobilistica nemmeno si incrociano, e le piste ciclabili collegano città e paesi anche per centinaia di chilometri. I progettisti, come prima cosa, hanno scelto di separare fisicamente le due utenze, che solo in particolari snodi vengono a contatto — sempre, però, con il massimo livello di sicurezza.

Questo è ciò che ACI Livorno vorrebbe vedere realizzato per la propria città.

Pista ciclabile sul lato sbagliato in via Da Vici? L’intervento di Aci