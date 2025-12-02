Home

3 Dicembre 2025

Collesalvetti (Livorno), 3 dicembre 2025 Pista Ciclistica “Ivo Mancini” di Stagno: al via ai Lavori di Bonifica

Presso l’area della Pista Ciclistica “Ivo Mancini” a Stagno, chiusa al pubblico dal 2021, si è tenuta la conferenza stampa indetta dal Comune di Collesalvetti per annunciare l’inizio imminente dei lavori di bonifica che riporteranno l’impianto a disposizione della comunità.

L’incontro ha delineato il lungo e complesso iter amministrativo e tecnico seguito per arrivare all’affidamento dei lavori e ha sottolineato il forte valore sociale e sportivo che la struttura riveste per gli abitanti.

L’emergenza che ha portato alla chiusura della pista ha richiesto l’attivazione di un rigoroso iter normativo:

12 Agosto 2021: Approvazione del Piano di Caratterizzazione da parte del Comune di Collesalvetti. Questo piano, essenziale per ricostruire i fenomeni di contaminazione, ha fornito le informazioni di base necessarie per la bonifica.

20 Aprile 2023: Approvazione dell’Analisi di Rischio del Sito relativo all’area della pista “Ivo Mancini” di Stagno, fase cruciale per definire gli obiettivi dell’intervento.

21 Settembre 2023: Affidamento dell’incarico alla ditta Ambiente S.r.l. per la redazione del progetto di bonifica del sito.

8 Aprile 2025: Approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Comune, dopo aver espletato la raccolta di tutti i pareri necessari dagli Enti sovraordinati, tra i quali Regione Toscana e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

È stata rimarcata l’azione costante di ARPAT, che a più riprese ha effettuato controlli e disposizioni, validando tutte le fasi istruttorie e meccaniche del progetto. L’Agenzia ha altresì disposto il controllo continuo della falda tramite i piezometri, che sono rimasti attivi per tutto il periodo di preparazione del progetto definitivo ed esecutivo.

Il momento centrale della conferenza è stato l’annuncio dell’aggiudicazione dei lavori a seguito dell’espletamento della gara d’appalto in data 29 luglio 2025.

L’incarico è stato affidato al RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) – TESECO BONIFICHE SRL E GRANCHI SRL, con un quadro economico complessivo di seicentomila euro.

Il progetto esecutivo riguarderà principalmente:

La bonifica ambientale dell’area.

La rimozione delle strutture rimaste all’interno del perimetro.

L’obiettivo primario dei lavori è restituire l’uso di un territorio riconosciuto dalla cittadinanza, e anche urbanisticamente, come area ludico-sportiva.

L’impianto ha rappresentato per anni un fondamentale punto di interesse sociale, di aggregazione e di comunità per gli abitanti di Stagno, grazie anche al supporto della Proloco di Stagno che ha gestito l’area fino alla chiusura a causa dell’inquinamento, successiva al periodo del COVID.

La bonifica è vista come l’occasione per rilanciare la disciplina del ciclismo, in particolare per i giovani che si approcciano a questo sport, dato che la carenza di strutture adeguate ha causato una notevole diminuzione dei partecipanti.

È stato annunciato, inoltre, che parallelamente ai lavori di bonifica:

Sarà redatto il progetto di manutenzione straordinaria del manto stradale, ormai ammalorato.

Si procederà con l’iter per l’omologazione dell’allungamento del percorso, avvalendosi dei contributi e delle disposizioni tecniche delle associazioni di categoria sportive e del CONI.

“Oggi – ha dichiarato la Sindaca di Collesalvetti Sara Paoli – mettiamo un punto fermo e concreto a una vicenda che ha penalizzato la nostra comunità per troppi anni. La bonifica della pista ‘Ivo Mancini’ non è solo il ripristino di un’opera pubblica, ma è un atto dovuto per restituire ai cittadini di Stagno il loro luogo di aggregazione più caro. I seicentomila euro investiti rappresentano il nostro impegno tangibile per la sicurezza ambientale e per il rilancio di un’area vitale dal punto di vista sportivo e sociale.”

“L’iter è stato lungo e meticoloso – ha sottolineato l’Assessora ai Lavori Pubblici Mila Giommetti – ma la salute pubblica e la sicurezza ambientale non ammettono scorciatoie. Abbiamo coinvolto tutti gli enti preposti, con ARPAT in prima linea per garantire che ogni fase, dalla caratterizzazione all’approvazione esecutiva, fosse impeccabile, il progetto è stato improntato con il massimo grado di sicurezza, anche se non richiesto, proprio perché vogliamo mettere un punto a questa brutta storia. Massima attenzione e celerità nell’esecuzione dei lavori di bonifica e nella successiva riqualificazione del manto stradale, aggiungeremo alcuni volumi a servizio dell’attività sportiva, e vorremmo integrare l’omologazione per un tratto più lungo con l’obiettivo di rendere la pista operativa, sicura, elevare l’agonismo ad un grado superiore in modo che la pista “Ivo Mancini” sia rappresentativa per il nostro territorio ma anche per il ciclismo della Toscana”.

Erano presenti all’evento anche Luca Menichetti – Presidente del Comitato Regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana; Giovanni Giannone – Delegato provinciale del CONI Livorno; Alessio Freschi – Presidente Federazione Ciclistica Italiana provinciale Livorno; Giuseppe Cintio – Presidente Pro Loco “Vivere Insieme APS” Stagno; Giuliano Santucci e Gino Massei in rappresentanza delle associazioni ciclistiche del territorio.

I lavori di bonifica prenderanno il via martedì 9 dicembre 2025.