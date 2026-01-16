Home

Provincia

Collesalvetti

Pista ciclopedonale tra Colle e Vicarello, al via il rifacimento

Collesalvetti

16 Gennaio 2026

Pista ciclopedonale tra Colle e Vicarello, al via il rifacimento

Collesalvetti (Livorno) 16 gennaio 2026 Pista ciclopedonale tra Colle e Vicarello, al via il rifacimento

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale che collega il capoluogo di Collesalvetti con la frazione di Vicarello. L’intervento interesserà il tratto che si snoda dall’intersezione con Via Bologna fino all’ingresso dell’abitato di Vicarello, in corrispondenza di Via del Mirto.

L’opera complessiva è stata suddivisa in due lotti funzionali per garantire una gestione corretta dei lavori e dei tempi di esecuzione. Il primo lotto, che prende il via in questi giorni con un investimento di 205.000 euro, si concentrerà sul rifacimento completo del manto stradale, attualmente degradato; contestualmente, verranno eseguite le opere edili necessarie alla predisposizione del prossimo impianto di illuminazione. A seguire, nel corso del 2026, verrà realizzato il secondo lotto che prevede l’installazione effettiva dei corpi illuminanti, completando così l’opera e garantendo la piena fruibilità del percorso anche nelle ore notturne.

“La pista Collesalvetti-Vicarello – ha dichiarato l’assessora ai lavori pubblici Mila Giommetti – era un intervento prioritario per questa Amministrazione. È un’arteria fondamentale per la nostra comunità, frequentata quotidianamente da cittadini di tutte le età: dagli sportivi ai pendolari, fino alle famiglie con bambini. Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi temporanee limitazioni alla fruizione della pista. Sarà nostra premura ridurre al minimo i disagi, certi che la collaborazione tra Amministrazione e cittadini permetterà di restituire alla comunità un collegamento tra le frazioni più efficiente e sicuro”.