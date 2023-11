Home

30 Novembre 2023

Stagno, Collesalvetti (Livorno) 30 novembre 2023 – Pista Ivo Mancini: finanziata la bonifica, inizierà a primavera se non ci saranno ostacoli

“Un impegno mantenuto, una promessa presa con i cittadini di Stagno, con la proloco e le associazioni sportive” dichiara l’assessora Mila Giommetti.

Finanziato per 600.000 euro il progetto di bonifica della pista Ivo Mancini che si concluderà tra dicembre e gennaio prossimi a cui seguirà poi la gara per l’affidamento dei lavori. Se non ci saranno ostacoli ci auspichiamo la partenza del cantiere nella prossima primavera.

La volontà di questa amministrazione è stata quella di garantire le risorse e vincolarle per procedere alla bonifica della pista e poterla cosi restituire alla cittadinanza e alle realtà associative della frazione.

