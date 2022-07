Home

13 Luglio 2022

Pista Mancini a Stagno: “Si faccia tutto quello che è necessario fare e lo si faccia in fretta”

Collesalvetti (Livorno) 12 luglio 2022

Finalmente i primi dati sulla caratterizzazione dei terreni della pista ciclistica Ivo Mancini di stagno sono stati resi pubblici…. nessuna sorpresa da parte di Collesalviamo l’Ambiente che li aveva pronosticati come attesi.

Poco importa se si sono trovate tracce di arsenico piuttosto che di IPA, poco importa se la falda risponde in tutto o quasi alla qualità delle acque sotterranee della piana Stagno Guasticce Vicarello

il dato rilevante, evidente e sottolineato dagli esperti, è che questi dati hanno origini “antropiche” cioè, sono causa di interventi umani.

Ancora una volta dobbiamo prendere atto che un ambiente violentato prima o poi presenta il conto, un conto pesante per la comunità.

Ancora una volta dobbiamo prendere atto del fatto che iniziative veicolate come “ripristino ambientale” o “miglioramento ambientale” siano solo interventi utili e funzionali solo al benessere economico di soggetti senza scrupoli a danno dell’ambiente e delle comunità!

Bene ha fatto l’Amministrazione comunale a darsi un percorso di trasparenza, che Collesalviamo ha richiesto fin da subito, bene ha fatto ad impegnare risorse per una eventuale bonifica dell’area. Restiamo in attesa della validazione dei dati da parte delle autorità competenti e, successivamente, degli atti previsti dalla normativa Regionale; poi sia fatto tutto quello che è necessario per la restituzione ai cittadini della Pista Ciclistica pulita e sicura magari inserita in un piano generale che inquadri l’area, insieme al bosco, in un unico parco urbano a disposizione dei cittadini di Stagno per le attività ludiche e ricreative.

Si faccia tutto quello che è necessario fare e lo si faccia in fretta!

Collesalviamo l’Ambiente

