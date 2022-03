Home

Provincia

Collesalvetti

Pista Mancini, c’è la data della caratterizzazione, lo annuncia sul suo profilo Facebook l’assessore Giommetti

Collesalvetti

11 Marzo 2022

Pista Mancini, c’è la data della caratterizzazione, lo annuncia sul suo profilo Facebook l’assessore Giommetti

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 11 marzo 2022

Pista Ivo Mancini di Stagno, area completamente interdetta alla popolazione dal mese di Agosto 2021

Fnalmente una buona notizia per gli abitanti della frazione di Stagno nel comune di Collesalvetti

Il 21 di marzo inizieranno infatti i lavori di caratterizzazione. ad annunciare la data, ” bruciando tutti sul tempo”, anche lo stesso Comune (che ad ora, non da traccia della notizia ne sul sito ne sui social) è l’assessore Mila Giommetti sul suo profilo Facebook

Il post pubblicato:

“PARTENZA LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE

In relazione alle prescrizione indicata la punto n.2 della determinazione n.540 del 12/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano di caratterizzazione per il sito LI.1148 ubicato in via Berlinguer a Stagno, e successivamente aggiornato con nota prot. n.19216 del 20/10/2021, con la presente

SI COMUNICA

che in data 21/03/2022 AVRANNO INIZIO I LAVORI previsti del suddetto Piano di Caratterizzazione:

inizialmente si procederà con l’allestimento di cantiere e con la realizzazione dei piezometri dalla data del 28/03/2022 avranno inizio i campionamenti”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin