Home

Sport

Basket

Pistoia-Pielle 81-68, il resoconto della partita

Basket

1 Settembre 2024

Pistoia-Pielle 81-68, il resoconto della partita

Livorno 1 settembre 2024 – Pistoia-Pielle 81-68, il resoconto della partita

La PIELLE LIVORNO tiene testa per 40 minuti all’Estra Pistoia, formazione di ben due categorie superiore: al palasport di Massa (tutto esaurito per una giornata all’insegna della solidarietà a sostegno dell’associazione Autismo Apuania Aps), finisce 81-68 al termine di una gara vibrante e ben gestita dagli uomini di coach Federico Campanella.

Priva di Zahariev (affaticamento), la Pielle ha messo in campo intensità e aggressività in entrambe le metà campo; top scorer Ennio Leonzio con 16 punti, spalleggiato da Del Testa con 10 e Donzelli con 11 (2 triple). Convincente la regia del tandem Bonacini–Venucci, per una Toscana Legno che cresce di test in test in vista delle Final Four di Supercoppa.

Prossimo scrimmage, mercoledì 4 settembre al Pala Macchia – INGRESSO LIBERO – vs. Basket Golfo Piombino (ore 20:00).

Estra Pistoia-Toscana Legno Pielle Livorno: 81-68

ESTRA: Benetti 1, Della Rosa 8, Anumba 8, Childs 4, Boglio 2, Rowan 14, Forrest 15, Stoch, Cemmi 4, Saccaggi 2, Silins 7, Brajkovic 15. All. Calabria.

TOSCANA LEGNO: Falappi, Baggiani, Cepic 4, Del Testa 10, Leonzio 16, Venucci 7, Vedovato 4, Donzelli 11, Bonacini 5, Campori 9, Paesano 2. All. Campanella.

Parziali: 19-15, 38-29, 68-53, 81-68