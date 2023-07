Home

Pitone reale nel garage: paura nella notte a Livorno

31 Luglio 2023

Livorno 31 luglio 2023 – Pitone reale nel garage: paura nella notte a Livorno

Lasciano l’auto nel garage sotterraneo del condominio in via Pocciali a Livorno (zona piazza XX Settembre) intorno alle 00.30 e quando escono vedono un pitone di due metri circa che striscia tra il garage e il muro condominiale. Dopo la paura e lo sbigottimento la chiamata al numero unico di emergenza

Sul posto i vigli del fuoco che hanno poi chiamato l’associazione Anpana odv Livorno per catturare l’animale a sangue freddo in sicurezza

Il serpente catturato da Anpana è poi risutato un Pitone Reale (Python regius). L’animale estremamente docile e tranquillo ha passato la notte in un secchione, umidificato e tenuto in sicurezza fino alla consegna stamani ai CC Forestali; Gruppo di Livorno, Nucleo CITES competenti per quelle specie di animali inseriti nell’allegato B della Convenzione di Washington

Il pitone reale chiamato anche pitone palla per la sua propensione se disturbato a chiudersi a palla intorno alla testa per proteggerla è un esemplare stupendo

