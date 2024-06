Home

Più export, più occupati e calo del tasso di disoccupazione, Salvetti: “la Livorno post covid si muove”

29 Giugno 2024

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti commenta così i dati rilasciati dalla Banca d'Italia

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti commenta così i dati rilasciati dalla Banca d’Italia

“Più export, più occupati e calo del tasso di disoccupazione.

Ecco i numeri interessanti per Livorno

Il rapporto della Banca d’Italia sull’economia del nostro territorio ci fornisce degli spunti di ottimismo di cui far tesoro.

La crescità del 13% dell’esportazione, l’aumento del 2,1% degli occupati che segue la crescita evidente dello scorso anno e il calo ulteriore del tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,7% ben sotto la media regionale, sono aspetti incoraggianti e inconfutabili.

Insomma la Livorno nel post Covid si muove e tutti dobbiamo lavorare per rendere strutturali queste tendenze di crescita del mondo del lavoro.

L’impresa livornese mostra anche degli elementi di innovazione di grande interesse, e proprio nel giorno della presentazione del Rapporto annuale di Banca Italia siamo entrati in contatto con una bella novità.

La Solvay ci ha presentato il progetto Sorriso in corso di realizzazione nello stabilimento di Livorno con la realizzazione del nuovo impianto per la produzione di Silicato di Sodio (impiegato nella produzione di pneumatici) a partire da una componente naturale e rinnovabile come la cenere della lolla del riso in sostituzione della sabbia silicea.

All’incontro di presentazione era presente il board internazionale del gruppo Solvay che si è confrontato con noi confermando la strategicità del sito livornese per le storiche produzioni e per i nuovi asset di sviluppo”.