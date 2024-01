Home

Più fermate bus e via ciclabile da Borgo, raccolta firme da presentare ai candidati sindaco

12 Gennaio 2024

Livorno 12 gennaio 2024 – Più fermate bus e via ciclabile da Borgo, raccolta firme da presentare ai candidati sindaco

Una città con una rete di trasporto pubblico ben organizzata è una città più vivibile, e per i residenti di Borgo Cappuccini, la necessità di migliorare la mobilità urbana è diventata imperativa. Antonio Morozzi, promotore di una raccolta firme, ha l’intento di sollevare queste questioni cruciali al fine di rendere il quartiere più accessibile e sicuro per tutti.

Dal 2015, la situazione per gli abitanti del quartiere Borgo Cappuccini, con circa 10mila residenti, è caratterizzata da una sola fermata degli autobus, questo; rende il trasporto pubblico inadeguato per la popolazione del quartiere.

Morozzi spiega:

“A chi abita in Borgo Cappuccini è evidente che il quartiere non sia ben ‘servito’ dai mezzi pubblici, oltre al traffico congestionato in perenni ingorghi e la questione degli stalli blu tutt’ora lasciata sospesa, insieme alla larghezza delle corsie di marcia del quartiere che non rispettano le indicazioni del codice della strada (1992) e specifico DM 5/11/2001… insomma, non sicurezza, inquinamento aumentato… scarsa vivibilità.”

La raccolta firme si concentra su due richieste principali:

Ripristino delle 4 fermate degli autobus; Gli abitanti chiedono il ripristino delle quattro fermate degli autobus nel quartiere, come era inizialmente previsto nel 2015. Una sola fermata non è sufficiente per una popolazione così numerosa.

Spostamento della pista ciclabile; Morozzi e i sostenitori della raccolta firme desiderano che la pista ciclabile venga spostata, e rivogliono la quarta corsia di marcia. Questo intervento è visto come essenziale per migliorare la sicurezza stradale e la mobilità ciclabile.

Morozzi invita tutti coloro che condividono le preoccupazioni riguardo a queste questioni a firmare la petizione presso Borgo Cappuccini 113, contribuendo così a plasmare il futuro della mobilità e della vivibilità nel quartiere. Questa raccolta firme sarà presentata ai candidati sindaco per le prossime elezioni comunali, mettendo in primo piano le esigenze della comunità locale.

Il video realizzato da Antonio Morozzi per l’invito a firmare ai cittadini e distribuito sui vari social

