4 Aprile 2023

Più sicurezza per gli autisti dei bus, l’iniziativa della Lega

Livorno, 4 aprile 2023 – La Lega di Livorno ha presentato la proposta di legge a firma del Senatore Manfredi Potenti sulla chiusura delle cabine degli autisti dei bus.

Nel testo suddiviso in tre articoli si chiede di aggiungere al comma 4 dell’art. 87 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 un nuovo periodo dove si indica che:

“i veicoli devono essere dotati in ogni caso di idonee protezioni atte a preservare gli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte di passeggeri, secondo le norme tecniche da emanare con apposito decreto”

e che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti è autorizzato entro 180 gg dall’entrata in vigore della legge ad emanare uno o più provvedimenti volti ad individuare le norme tecniche di riferimento.

“Questa proposta di Legge si è resa necessaria anche successivamente a quanto accaduto recentemente a Livorno – ha dichiarato il Senatore Potenti. –

Il Ministero potrà accogliere questa proposta oppure muoversi con un Decreto Legge che potrebbe essere molto più veloce nell’attuazione.

Simili eventi non devono più accadere perché in pericolo sono sia l’incolumità degli autisti ma anche quella degli utenti o di chi cammina sui marciapiedi rischiando di essere travolti in questa possibile situazione di aggressione al conducente mentre il veicolo sta marciando”.

All’incontro tenutosi al capolinea della stazione ferroviaria era presente anche il CapoGruppo della Lega in Consiglio Comunale a Livorno, Carlo Ghiozzi, che ha dichiarato come questa proposta di Legge nasca proprio a Livorno dalle numerose segnalazioni che gli erano arrivate da tempo da parte di utenti ed operatori del settore.

“E’ da molto che stiamo lavorando a questa iniziativa – ha detto Ghiozzi. – Autisti di Autolinee Toscana mi avevano contattato da qualche mese per segnalarmi il problema che lo scorso giorno è diventato più eclatante per i fatti di cronaca avvenuti sul bus in città.

Ci sono numerosi problemi sui mezzi di trasporto pubblico anche nella città di Livorno, dalla difficoltà per i disabili a salire e scendere, alle mancate coperture delle pensiline fino ad arrivare a numerosi utenti che non pagano regolarmente il biglietto.

Ringrazio il Senatore Potenti per aver raccolto la nostra segnalazione, segno evidente di come la Lega sia ben coordinata a tutti i livelli istituzionali con il territorio al fine di risolvere i vari problemi dei cittadini.

A livello locale presenteremo una mozione in Consiglio Comunale per invitare Sindaco e Giunta a sensibilizzare la Regione ed Autolinee Toscane a provvedere immediatamente alla chiusura delle cabine a prescindere dall’approvazione della Legge o del DL così come è accaduto a Napoli”.

“Un plauso al Comando dei Carabinieri per aver individuato il responsabile del grave assalto all’autista in tempi molto brevi – ha dichiarato infine Michele Gasparri, Segretario Comunale della Lega. – Simili atteggiamenti non possono essere tollerati e devono essere subito puniti.

Attenzioneremo ancor di più il problema della sicurezza anche a bordo dei bus: appena si insedierà, incontreremo il nuovo Questore di Livorno e successivamente incontreremo il Responsabile locale della Sicurezza di Autolinee Toscane per coordinare iniziative a tutela dei lavoratori e degli utenti”.