Più sicurezza sulle strade con il cronotachigrafo, due corsi di formazione in CNA

13 Maggio 2022

Corsi di formazione per il corretto utilizzo del cronotachigrafo

Più sicurezza con il controllo dei tempi di guida e velocità per pullman e camion

Livorno 13 marzo 2022

In partenza in CNA due corsi sul corretto uso del cronotachigrafo il 21 ed il 28 maggio a Livorno. “Da sempre CNA si adopera per aumentare la sicurezza nel lavoro anche nel settore dell’autotrasporto – afferma il coordinatore di CNA Trasporti Alessandro Longobardi – settore in cui ci sono imprese che viaggiano con contratti per il personale irregolari o mezzi, semirimorchi o pianali senza assicurazione o non sottoposti a periodiche manutenzioni.

Tutto questo oltre a creare pericolo per le strade comporta concorrenza sleale con tariffe impossibili per chi rispetta le norme. Anche i tempi di guida ed i limiti di velocità sono fondamentali per la sicurezza e l’introduzione del cronotachigrafo digitale su camion, pullman ed autocarri è andata proprio in questa direzione.

L’apparecchio registra i dati identificativi del veicolo, la distanza percorsa, le anomalie di funzionamento, i guasti e la velocità, mettendo in condizione gli enti di controllo di rilevare su strada le anomalie anche nel rispetto dei tempi di guida e di riposo.

E’ però fondamentale – spiega Longobardi – che gli autisti conoscano bene il funzionamento del cronotachigrafo, anche per evitare di incorrere in sanzioni per un uso scorretto, anche se non fraudolento, dello stesso. Inoltre, se le aziende proprietarie dei mezzi sono in grado di dimostrare di aver adeguatamente formato i dipendenti sull’utilizzo dello strumento, possono evitare di vedersi anch’esse pesantemente sanzionate nel caso di infrazioni da parte degli autisti”.

Per questo CNA ha predisposto due corsi di formazione di otto ore, come prescritto dalle normative, il 21 ed il 28 maggio a Livorno, con il rilascio di regolare attestato con validità di cinque anni. Docente il dottor Salvatore Ripa, già funzionario della Polizia Stradale. Per informazioni è possibile scrivere a fita@cnalivorno.it oppure visitare

http://www.cnalivorno.it/2022/05/02/cronotachigrafo-un-corso-di-formazione-per-il-corretto-utilizzo/.

