23 Giugno 2025

Livorno 24 giugno 2025 “Pizzaballa : la figurina introvabile” 25 giugno a Villa Trossi

Nuovissimo spettacolo sul palco di Villa Trossi , Via Ravizza 76, Livorno mercoledì 25 giugno 2025.

Torniamo indietro nei magici anni ’60, gli anni del boom economico, e delle nuove idee imprenditoriali.

Una famiglia di imprenditori attivissimi fu la Ditta emiliana Panini.

Tutto nacque dalla felicissima intuizione dei fratelli Panini di Modena che nel 1961 presentarono il loro primo album delle figurine dei calciatori.

Il successo tra gli adolescenti fu enorme.

In pratica non esisteva bambino maschio che non l’album raccoglitore.