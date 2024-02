Home

Basket

11 Febbraio 2024

Livorno 11 febbraio 2024 – PL avanti tutta, superata anche Caserta

Parte a razzo, poi rischia qualcosa, ma alla fine la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO supera una mai doma Paperdì Caserta e sale in vetta.



In un Pala Macchia soldout i biancoblù partono fortissimo e trascinati da Rubbini e Chiarini lanciano subito l’allunga sul 29-17 del primo quarto. Le triple di Ferraro e Loschi aprono la difesa campana, Diouf e Pagani entrano in partita, ma è Lo Biondo con la “bomba” del 42-19 a mettere a referto il massimo vantaggio piellino.



Caserta non è squadra che molla e passo dopo passo rientra in partita fino al 63-51 del terzo quarto. La PL manca di concretezza in attacco, mentre dall’altra parte si accende l’ex Piombino Alibegovic che segna 8 punti nell’ultimo tempino.

Proprio un canestro più fallo del numero 1 bianconero mette Caserta vicina come non lo era mai stata nella partita: 75-72 a due minuti dal termine. Fallo di Mastroianni, Chiarini va in lunetta dove fa 1/2, prima che Diouf segni il 78-72 che chiude la contesa.

Per la Caffe Toscano, priva di Laganà, è la sesta vittoria consecutiva che, come detto, permette ai ragazzi di coach Marco Cardani di riprendersi il primo posto in coabitazione con Herons Montecatini. Tra i singoli spiccano i 19 punti (con 11 falli subiti) del solito Chiarini, oltre a un ottimo Lo Biondo da 15 punti e 11 rimbalzi.

Caffè Toscano Pielle Livorno-Paperdì Caserta: 79-72

CAFFÈ TOSCANO:

Rubbini 11, Chiarini 19, Ferraro 5, Lo Biondo 15, Diouf 9, Campori 5, Loschi 11, Pagani 4, Manna, Laganà ne, Cristofani ne, Dadomo ne. All. Cardani.

PAPERDÌ:

Sergio 8, Butorac 7, Paci 14, Alibegovic 20, Lucas 11, Vitale 6, Mehmedoviq 6, Mastroianni, Pagano, Pisapia ne. All. Dell’Imperio.

Arbitri: Bortolotto di Castello di Godego e Cieri di Ravenna

Parziali: 29-17, 18-14, 16-20, 16-21

