PL supera Prato e vola alle Final Four

21 Settembre 2025

Livorno 21 settembre 2025 La Pielle femminile supera Prato e vola alle Final Four

La PIELLE femminile conquista un successo prezioso e carico di significato: al Pala Cecioni le ragazze superano Prato 63-61 al termine di una sfida vibrante e conquistano così il pass per le Final Four di Coppa Toscana, in programma il prossimo fine settimana.

Partita non semplice; dopo un primo quarto equilibrato (17-17), le ospiti hanno allungato fino a +11 mettendo in difficoltà le ragazze di coach Castiglione. La reazione della Pielle, però, è arrivata con grinta e lucidità: Benedetti (17 punti) e Bullentini, al suo ottimo esordio in maglia biancoblù, hanno guidato la rimonta che ha riportato la Pielle in partita già all’intervallo (31-34).

Nella ripresa l’inerzia vira in maniera definitiva grazie alle giocate di Castiglione (10), Donadio (8) e Nottolini (8). Nel terzo quarto ecco il sorpasso (49-47), preludio a un finale palpitante, risolto con carattere e sangue freddo.

Un successo di squadra, maturato nonostante l’assenza di Collodi – che lo staff spera di recuperare per le Final Four – e che certifica lo spirito del gruppo.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Pall. Femm. Prato: 63-61

VERODOL CBD: Bullentini 12, Caverni, Nottolini 8, Menchetti 4, Donadio 8, Castiglione V. 10, Castiglione M., Collodi, Selmi 2, Conti 2, Benedetti 17. All. Castglione L.

Arbitri: Profeti e Cancelli

Parziali: 17-17, 31-34, 49-47