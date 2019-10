Home

Plastica: Polpo cambia casa, lascia il bicchiere di plastica per una conchiglia

21 ottobre 2019

Ambiente marino ed inquinamento da plastica, ecco un esempio di come sia così diffusa la plastica nei fondali di tutto il mondo e di come sia pericolosa per la vita sottomarina, in questo bellissimo video girato a circa 20 metri di profondità nelle acque di Lembeh in Indonesia viene salvato un polpo.

Il sommozzatore Pall Sirgudsson in compaglia dei suoi amici qurante un’immerzione ha trovato sul fondale un piccolo polpo nascosto dentro un bicchiere di plastica usato dall’animale come casa e nascondiglio.

Questi particolari polpi sono noti per realizzare rifugi protettivi con conchiglie, Sigurdsson si è preoccupato per la sicurezza del polpo, ma anche dei suoi eventuali predatori.

Un bicchiere di plasticainfatti può risultare fatale per la fauna marina.

Altre specie tipi di pesci l’avrebbero potuto inghiottire insieme al polpo con il rischio di morire e uccidere altri pesci più grandi nel caso quest’ultimi fossero stati attirati dalla loro carcassa

Sigurdsson come possiamo vedere nel video è riuscito a far cambiare casa al polpo convincendolo ad utilizzare la conchiglia al posto dell’innaturale e pericoloso bicchiere di plastica