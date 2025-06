Home

Plastica tra gli scogli, MisterGreen: “I cestini ci sono, usateli”

11 Giugno 2025

Livorno 11 giugno 2025

Il grido di Mr. Green: “Rispettiamo il nostro mare”

Agli scogli dell’Ardenza, uno dei luoghi più amati dai livornesi per la bellezza selvaggia e la libertà che regala, arriva un appello semplice e potente. È la voce di Mr. Green, volto simbolico dell’ambiente cittadino, che con una lettera aperta lancia un grido accorato: “Tenere pulito non è una fatica, è rispetto.”

Le sue parole nascono dall’amarezza per ciò che troppo spesso si vede tra le rocce e lungo la riva: bottiglie di plastica abbandonate, lattine vuote, cartacce e rifiuti che restano lì per giorni, finché la marea non li porta via. Ma non verso un’isola felice. Verso il mare. Il nostro mare.

“Non ce lo possiamo più permettere”, scrive Mr. Green, ricordando che i cestini ci sono, che basta poco per cambiare. Basta volerlo. Un gesto semplice come portare via i propri rifiuti può fare una differenza enorme nella salute del nostro ecosistema marino.

È un messaggio diretto a tutti, senza distinzioni: frequentatori abituali, bagnanti, giovani e adulti. Perché il mare non è solo un paesaggio da cartolina. È una risorsa viva, fragile, che ci offre tanto e chiede in cambio solo un po’ di cura.

L’Ardenza è il nostro specchio, e se lo lasciamo sporco, restituisce un’immagine che non ci somiglia. È tempo di cambiare prospettiva, di sentire che l’ambiente è parte di noi. Mr. Green non parla da ambientalista militante, ma da livornese. E quando dice “il mare sta soffrendo”, non è solo poesia: è verità.

Il suo appello è chiaro: amare la propria città significa anche proteggerla, non solo nelle parole ma nei gesti quotidiani. E il primo gesto è semplice: non abbandonare i rifiuti, usare i cestini, essere parte della soluzione.

