27 Febbraio 2025

Plasticfree, al Lillatro una giornata dedicata alla pulizia

Rosignano Marittimo (Livorno) 27 febbraio 2025

Via la plastica per dare nuova vita ai territori. Per questo il 9 marzo 2025 è in calendario, anche con il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo, un importante appuntamento di pulizia ambientale Plasticfree in collaborazione con REA Risorse Ambientali. I partecipanti dovranno trovarsi alle 10 del mattino presso la Casina dei Pescatori al Fosso Bianco, località Lillatro a Rosignano Solvay, da dove partirà la pulizia della sabbia che sarà “liberata” dalle invadenti plastiche.Un intervento per dare una mano a liberare il mondo dall’inquinamento provocato dalla plastiche in tutte le sue forme.

Per iscriversi basta inquadrare il QR code presente sul manifesto che pubblicizza l’iniziativa che fa parte delle oltre settemila organizzate da Plasticfree in giro per l’Italia,con la partecipazione di oltre 260mila volontari. Finora – è un dato che Plasticfree pubblica sul suo ito Internet – sono stati raccolti 4.303.914 chili di plastica inquinante. E le pulizie continuano, secondo un calendario pubblicato anche’esso sul sito e con tantissimi appuntamenti già indicati