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Play-in: la corsa della Libertas si ferma a Rimini, stagione finita

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4 Maggio 2026

Play-in: la corsa della Libertas si ferma a Rimini, stagione finita

Livorno 04 maggio 2026 Play-in: la corsa della Libertas si ferma a Rimini, stagione finita

Stagione finita. La Libertas perde a Rimini (95-90 il finale) la partita secca valevole per il secondo turno dei play-in e quindi l’accesso ai play-off e saluta il campionato al termine di una partita che con pizzico di accortezza e di fortuna in più avrebbe potuto portare a casa. Gli Amaranto, però, si sono smarriti nel terzo quarto quando la Dole ha capitalizzato ogni occasione in attacco e ha sfruttato le scelte sbagliate della Libertas che ha cercato di contenere il divario che stava crescendo, con iniziative istintive e non razionali.

Rimini è quasi sempre stata avanti, ma quanto la partita era in equilibrio e la LL aveva messo il naso avanti (33-34), un paio di episodi hanno girato in favore della squadra di casa che ha chiuso i primi due quarti sul 45 a 38. La Dole ha sfruttato al massimo la grande serata di Camara ha dominato sotto canestro e ha lavorato bene in transizione. La Libertas ha perso la battaglia ai rimbalzi (36 a 27 per i Romagnoli) e nel terzo quarto dopo un avvio promettente che l’aveva portata a -3 (47-44) ha subìto le scorribande riminesi. La frazione è stata una via crucis con il vantaggio dei padroni di casa in costante progressione fino al 74-55 del 30’. Tomassini a inizio dell’ultimo quarto ha firmato il massimo vantaggio di Rimini (76-55), ma poi la Libertas con un moto d’orgoglio è rientrata in partita fino a portarsi a -3 a una manciata di secondi dal termine prima che Rimini segnasse i punti della staffa.

In casa amaranto ottima prestazione di Tiby (24) e Penna (16). Resta il rammarico per i tanti tiri liberi falliti e per quel terzo quarto in cui Rimini è stata più brillante. La stagione si chiude quindi con la squadra che ha centrato l’obiettivo dei play-in fissato in agosto.

L’appuntamento è per la prossima stagione che vedrà la LL ai nastri di partenza della serie A2 per il terzo anno consecutivo.

Dole Basket Rimini – Bi.Emme Service Libertas Livorno 95-90 (21-16, 24-22, 29-17, 21-35)

Dole Basket Rimini: Davide Denegri 20 (6/7, 2/7), Pierpaolo Marini 17 (2/8, 2/3), Gora Camara 16 (6/8, 0/0), Ivan Alipiev 14 (2/2, 2/4), Assane Sankare 9 (3/5, 0/0), Giovanni Tomassini 6 (2/5, 0/3), Zahir Porter 6 (0/1, 2/4), Giacomo Leardini 5 (2/2, 0/2), Alessandro Simioni 2 (1/2, 0/1), Stefano Saccoccia 0 (0/1, 0/0), Luca Pollone 0 (0/0, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 32 13 + 19 ( Assane Sankare 9) – Assist: 19 ( Pierpaolo Marini 9)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 26 (3/6, 5/7), Lorenzo Penna 14 (2/2, 2/3), Avery Woodson 12 (1/4, 3/8), Fabio Valentini 8 (3/4, 0/2), Luca Possamai 6 (2/2, 0/0), Matteo Piccoli 6 (0/0, 2/2), Ariel Filloy 6 (0/2, 2/5), Niccolo Filoni 5 (1/1, 1/2), Luca Tozzi 4 (2/3, 0/0), Eric Lombardi 3 (1/2, 0/1), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 26 – Rimbalzi: 25 8 + 17 ( Matthew james Tiby 8) – Assist: 21 ( Lorenzo Penna , Ariel Filloy 5)