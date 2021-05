Home

Play out gara uno, il Jolly Acli ospita Civitanova Marche

12 Maggio 2021

Livorno 12 maggio 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno è pronto per gettarsi nella mischia dei play out.

Oggi, mercoledì 12 maggio, il Modigliani Forum (ore 20) apre le sue porta a gara uno, della prima serie.

L’avversaria è la Feba Civitanova Marche, quest’anno bestia nera delle labroniche, sconfitte in entrambe le partite disputate.

Ma se nel girone d’andata, in casa. la battuta d’arresto fu parecchio sonante, al ritorno, nelle Marche, nella prima uscita dopo l’infortunio di Tea Peric, le ragazze di Marco Pistolesi giocarono una partita straordinaria, mettendo alle corde l’avversaria per lunghissimi minuti, per poi cedere alla fine con profonda frustrazione.

Adesso si ricomincia da capo, e l’unico obiettivo possibile è la vittoria. Le rosablù sono coscienti della pericolosità del diretto concorrente, ma sanno anche di aver lavorato bene, e trovato la quadratura del cerchio nel momento fondamentale.

La partita verrà trasmessa in diretta facebook sulla pagina ufficiale Jolly Acli Basket Livorno.

Le parole di coach Pistolesi.

«Gara uno è importante, e per come è la formula anche di più; perché un pizzico ci favorisce. Ma dobbiamo vincere subito in casa, per poi mettere la grande pressione sulle spalle dell’avversaria. Un aspetto che dobbiamo far valere. Dobbiamo porci in condizione di andare a Civitanova con due match ball».

