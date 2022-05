Home

Playfof: dentro o fuori, Libertas pronta allo spareggio con Varese

7 Maggio 2022

Livorno 7 maggio 2022

LIBERTAS PRONTA ALLO ‘SPAREGGIO’ CON VARESE

Dentro o fuori. Chi vince tra Libertas e Varese stacca il biglietto per i playoff e tanto basta per descrivere l’importanza dei punti in palio nell’ultima giornata della stagione regolare.

Gli amaranto, corroborati dal successo nel derby affronteranno la Coelsanus Robur et Fides ancora privi di Marchini.

Gli ospiti sono reduci dal 71-60 con cui hanno regolato Omegna e verranno al Modigliani per giocarsi tutte le proprie carte, forti dell’esperienza di Allegretti (41 anni) e Pilotti (42), ma pure della freschezza dei baby Virginio (classe 2003, già visto in A quest’anno con Openjobmetis Varese) e Librizzi (2002). Attenzione anche alla guardia tiratrice Maruca capace di accendersi in qualsiasi momento della partita.

La Libertas è comunque pronta e sarà sostenuta da molti tifosi il cui afflusso è favorito dal prezzo popolare (in tribuna il costo è di 1 euro per tutti) praticato dalla società del presidente Roberto Consigli. Palla a due alle 18.

