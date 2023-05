Home

15 Maggio 2023

Playoff Basket, partenza in salita sia per Libertas che Pielle

Livorno, 15 maggio 2023 – I playoff di serie B per giocarsi la promozione in A2 nella poule finale di Ferrara partono in salita per entrambe le squadre di Livorno. Sia la Libertas in casa, che la Pielle in trasferta a Mestre cedono agli avversari il primo match.

Particolarmente amaro per Libertas il match al PalaMacchia, che oltre a perdere proprio ai playoff l’imbattibilità del campo, rischia anche alcune sanzioni disciplinari. Una partita, quella degli amaranto, nella quale – parole del coach Andreazza – “non abbiamo avuto né la lucidità offensiva né difensiva per portarla via contro Desio che ha fatto una signora partita”. “1-0, ci dispiace ma va avanti chi ne vince tre“.

Risultato amaro anche per la Pielle. La squadra di coach Cardani ha ceduto il controllo della partita ai padroni di casa fin dal primo all’ultimo minuto. I biancoblù sono rientrati in partita solamente nell’ultimo quarto, ma il vantaggio di Mestre e il sangue freddo dimostrato quando Pielle si è portata a -2 ha consentito ai veneti di portare a casa il primo punto.

Secondo turno già domani per Libertas (PalaMacchia) e mercoledì per Pielle (a Mestre).