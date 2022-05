Home

21 Maggio 2022

Playoff Eccellenza, in vendita i biglietti Maccarese-Us Livorno

Livorno 21 maggio 2022

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che sono in vendita i biglietti per la partita W3 Maccarese-Us Livorno, valida come semifinale di andata dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza, in programma domenica 29 maggio (orario da definire) allo stadio Olindo Galli di Tivoli.

PREZZI 10 euro (5 euro ridotto under 12)

Biglietti in vendita sul portale Go2 (bit.ly/384FlrD) e nei prossimi giorni alla tabaccheria Vicari di Livorno (via Roma, 133)

