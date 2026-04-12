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Playoff Gara 1, il Jolly parte forte con un netto successo a Bolzano

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12 Aprile 2026

Playoff Gara 1, il Jolly parte forte con un netto successo a Bolzano

Livorno 12 aprile 2026 Playoff Gara 1, il Jolly parte forte con un netto successo a Bolzano

Ottima partenza nei quarti di finale dei playoff per il Jolly Basket Livorno, che si impone con un netto 46-83 sul campo dell’Alperia Basket Club Bolzano, terza classificata dell’altro girone.

La gara si indirizza fin dai primi minuti grazie a un avvio travolgente delle amaranto, capaci di piazzare un parziale di 23-2 in meno di sette minuti. Poggio e compagne imprimono subito un ritmo altissimo, costruendo un vantaggio che si rivelerà decisivo. La prima metà di gara è interpretata in maniera pressoché perfetta e all’intervallo il punteggio dice 17-41.

Nel terzo quarto Bolzano prova a rientrare in partita con i canestri di Koleva e Cecili, ma la reazione del Jolly è immediata: le triple di Botteghi e Nikitinaite ristabiliscono le distanze e danno il via all’allungo definitivo, concretizzato con un ulteriore parziale di 30-11.

Prestazione dominante per Allegra Botteghi, autrice di 22 punti (6/8 da tre) e 11 rimbalzi. In doppia cifra anche Marangoni (13 punti), Nikitinaite (12) e Poggio (10).

Gara 1 va quindi in archivio, ma l’attenzione è già rivolta alla seconda sfida, in programma giovedì alle ore 21 al PalaMacchia.

Playoff Gara 1, il Jolly parte forte con un netto successo a Bolzano

Le parole della capitana Allegra Botteghi:

«Siamo partite con grande intensità e questo ci ha sicuramente dato una spinta in più. Siamo state brave a gestire il vantaggio, continuando a giocare con lucidità.

Abbiamo avuto un piccolo calo nel terzo quarto, ma è normale nei playoff. Per quanto mi riguarda, il merito è soprattutto delle mie compagne, che mi mettono nelle condizioni migliori per fare bene: io ho solo cercato di sfruttare le occasioni.

Siamo contente della vittoria, ma sappiamo che non è finita: giovedì Bolzano arriverà ancora più determinata e aggressiva. Dovremo farci trovare pronte, sia fisicamente che mentalmente».

Tabellino Jolly Basket Livorno:

Nikitinaite 12 (2/4, 1/3), Braccagni 3, Marangoni 13 (3/5, 1/3), Sammartini 2 (1/4, 0/2), Botteghi 22 (2/6, 6/8), Sassetti 7 (3/3 da 2), Rinaldi 2 (1/1), Spagnoli 2 (1/1), Miccio 6 (1/4, 1/3), Poggio 10 (4/7), Poggi 4 (1/2), Cruz n.e.

Allenatore: Andreoli L.

Assistenti: Bacci, Ramagli.