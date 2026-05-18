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Playoff gara 5: la Pielle è in semifinale, al PalaMacchia supera Legnano 85-75

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18 Maggio 2026

Playoff gara 5: la Pielle è in semifinale, al PalaMacchia supera Legnano 85-75

Livorno 18 maggio 2026 Playoff gara 5: la Pielle è in semifinale, al PalaMacchia supera Legnano 85-75

Davanti a un Pala Macchia vestito di biancoblù e trasformato in una vera bolgia, la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO conquista una splendida vittoria per 85-75 contro i Knights Legnano nella decisiva gara5 dei quarti playoff, staccando così il pass per le semifinali.

Una prova di carattere, energia e grande intensità quella della formazione biancoblù, capace di soffrire nei momenti più complicati e di trovare le giocate decisive nel finale. Tra i protagonisti spicca Mennella, autore di una prestazione da mvp con 10 punti, 3 rimbalzi e il 67% al tiro. Fondamentali anche i contributi offensivi di Donzelli, miglior realizzatore con 15 punti, e Klyuchnyk, che chiude a quota 14. La Verodol parte forte fin dal primo possesso. La coppia Venucci-Klyuchnyk colpisce sia dall’arco che vicino a canestro, mentre Legnano riesce a trovare punti soprattutto dalla media distanza con Oboe e Mastroianni. Nel finale di quarto, però, sono i canestri di Donzelli sotto ferro a scavare il primo solco importante: al 10’ la PL è avanti 27-14. Nel secondo periodo i biancoblù continuano a spingere con Lucarelli, efficace sia da due che da tre punti, e con le penetrazioni di Mennella. Gli ospiti però non mollano: prima Cizauskas accorcia dalla lunga distanza, poi arriva il maxi parziale firmato da Sodero e Oboe, ancora dall’arco, che riporta i Knights fino al -1. Si va così all’intervallo lungo sul 46-45, con la partita completamente riaperta.

Al rientro dagli spogliatoi la Pielle ritrova ritmo offensivo grazie alle triple di Ebeling e Gabrovsek, seguite dai punti di Leonzio e Mennella. Legnano però continua a rispondere colpo su colpo: Quinti e Stepanovic fanno male nel pitturato e i biancorossi restano incollati alla partita, arrivando fino al 65-63 alla fine del terzo quarto.

Nel quarto finale la VeroDol cambia marcia. Donzelli e Venucci colpiscono dalla media distanza, Ebeling infiamma il PalaMacchia con una tripla pesantissima e nel finale arrivano anche i punti decisivi di Mennella e Klyuchnyk. I Knights tentano l’ultimo assalto dalla lunetta, ma Livorno controlla con lucidità e può finalmente festeggiare il meritato passaggio del turno.

Adesso per la Pielle si aprono le porte delle semifinali playoff: appuntamento a gara1 giovedì 21 maggio contro la Elachem Vigevano 1955.

Verodol CBD Pielle Livorno – Knights Legnano: 85-75

VERODOL CBD: Donzelli 15, Klyuchnyk 14, Ebeling 12, Mennella 10, Venucci 10, Gabrovsek 9, Leonzio 6, Lucarelli 5, Alibegovic 3, Savoldelli 1, Virant ne. All. Turchetto.

KNIGHTS: Sodero 19, Oboe 12, Cizauskas 11, Stepanovic 10, Scali 10, Quinti 6, Mastroianni 5, Riva 2, Pirovano ne, De Capitani, Bellini. All. Piazza.

Arbitri: Lanciotti, Esposito, Paglialunga

Parziali: 27-14, 19-31, 19-18, 20-12