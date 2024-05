Home

16 Maggio 2024

Livorno, 16 maggio 2024 – Playoff, la Libertas piega Faenza e va in semifinale

Cala il sipario sull’infinita serie di quarto di finale playoff tra la Akern Libertas e i Blacks Faenza. A staccare il biglietto per la semifinale sono gli Amaranto che piazzano il break decisivo nel secondo quarto chiuso 21-10 dopo il 20-16 dei primi 10’. I padroni di casa sono partiti subito forte e Faenza si è trovata immediatamente a dover rincorrere (17-9 al 5’). La Libertas, trascinata da Ricci e Tozzi ha fatto la voce grossa nel secondo quarto. La difesa – nonostante qualche tripla incassata – ha retto e gli ospiti hanno faticato a trovare il canestro. L’esatto contrario degli Amaranto che hanno scardinato la difesa avversaria con le penetrazioni di Tozzi, la fisicità di Allinei e anche grazie al ritorno in campo di Lucarelli, assente dal 10 marzo. Nel terzo quarto Faenza ha provato la rimonta. E’ risalita a -8 (47-39) e ha avuto il possesso per accorciare ulteriormente le distanze. I Blacks, però, non hanno colto l’attimo fuggente. Sul capovolgimento di fronte Lucarelli ha segnato la tripla del 50-39 che – per stessa ammissione del Coach romagnolo Garelli, ha di fatto tagliato le gambe a Faenza. Da quel momento la partita è stata in discesa con la LL che ha raggiunto il massimo vantaggio sul 70-51. La vittoria è tutta da dedicare alla memoria di Coach Manrico Vaiani, scomparso in settimana. La famiglia ha ricevuto una targa ricordo prima della partita. A consegnarla i ragazzi della Libertas nati nel 1970 che nel 1984 vinsero lo scudetto di categoria.

Akern Libertas Livorno – Blacks Faenza 72-59 (20-16, 21-10, 17-20, 14-13)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 17 (1/3, 4/6), Luca Tozzi 14 (5/10, 1/6), Gregorio Allinei 10 (2/3, 2/3), Jacopo Lucarelli 8 (1/1, 1/3), Tommaso Fantoni 7 (1/2, 0/0), Francesco Fratto 6 (1/3, 1/3), Leon Williams 4 (2/2, 0/1), Andrea Bargnesi 4 (0/2, 1/6), Andrea Saccaggi 2 (0/1, 0/4), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 41 9 + 32 ( Luca Tozzi 10) – Assist: 15 ( Leon Williams 8)

Blacks Faenza: Jessie Begarin 11 (3/6, 0/5), Sebastian Vico 10 (1/7, 2/6), Giovanni Poggi 9 (3/5, 0/3), Mitchell Poletti 9 (2/2, 0/1), Giacomo Siberna 8 (0/0, 2/6), Francesco Papa 6 (1/1, 1/2), Andrea Pastore 3 (0/2, 1/4), Marco Petrucci 3 (1/2, 0/2), Luca Galassi 0 (0/0, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 26 – Rimbalzi: 37 6 + 31 ( Giacomo Siberna 9) – Assist: 11 ( Jessie Begarin , Andrea Pastore 3)

