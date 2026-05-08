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Playoff, la Piele pronta ad affrontare Legnano sul parquet del PalaMacchia

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8 Maggio 2026

Playoff, la Piele pronta ad affrontare Legnano sul parquet del PalaMacchia

Livorno 8 maggio 2026 Playoff, la Piele pronta ad affrontare Legnano sul parquet del PalaMacchia

La Pielle Livorno è pronta a scendere sul parquet del Pala Macchia sostenuto dal muro biancoblù per gara1 dei playoff contro la Legnano Basket Knights, con appuntamento fissato per oggi, venerdì 8 maggio alle ore 21:00.

I biancoblù di coach Turchetto dovranno fare ancora a meno di Bonacini, fermo per infortunio, ma sono determinati a partire con il piede giusto in una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata.

Di fronte ci sarà una Legnano Basket Knights che ha chiuso la regular season al quinto posto del girone A con 42 punti, frutto di 21 vittorie e 15 sconfitte, confermandosi squadra solida e ben organizzata sotto la guida di coach Paolo Piazza. Tra i principali protagonisti spicca Arsenije Stepanovic, ala da 12.5 punti di media, giocatore capace di essere efficace vicino a canestro ma anche pericoloso dalla lunga distanza grazie a una mano molto educata. A completare il reparto esterni ci sono Mattia Mastroianni, ottimo tiratore, e Guido Scali, tra i migliori rimbalzisti della squadra con 6 rimbalzi di media e molto affidabile anche dalla media distanza.

Sotto canestro la coppia formata da Alessandro Riva e Andrea Quinti garantisce fisicità, presenza a rimbalzo e punti importanti nel pitturato. In cabina di regia il trio composto da Vytenis Cizauskas, playmaker lituano capace di aggiungere anche 6 rimbalzi di media oltre a un importante lavoro di costruzione del gioco, Guglielmo Sodero, tiratore affidabile sia dalla lunetta che dall’arco, e Francesco De Capitani, sempre pericoloso con il tiro dalla distanza.

A completare il roster biancorosso c’è la guardia Francesco Oboe, autentico jolly di coach Piazza, giocatore tra i più utilizzati grazie alla sua intensità difensiva e alla capacità di mettere pressione agli avversari per tutti i quaranta minuti.

Playoff, la Piele pronta ad affrontare Legnano sul parquet del PalaMacchia