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Playoff, la Pielle parte con il piede giusto

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8 Maggio 2026

Playoff, la Pielle parte con il piede giusto

Livorno 8 maggio 2026 Playoff, la Pielle parte con il piede giusto

Parte con il piede giusto la serie playoff della VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, che al Pala Macchia supera i Legnano Knights con un netto 76-59 grazie a una prestazione solida e convincente su entrambi i lati del campo. La formazione guidata da Turchetto costruisce il successo attraverso una grande intensità difensiva e ottime percentuali offensive, chiudendo con il 44% dal campo.

Protagonista della serata Donzelli, autentico mvp del match con 13 punti e 6 rimbalzi, ben supportato dalle prove di Gabrovsek (11 punti) e Lucarelli (10). Importante anche il contributo di tutto il collettivo biancoblù, capace di alzare il ritmo nei momenti decisivi della gara.

L’avvio è subito acceso: la Pielle trova punti dalla media distanza con Leonzio, Klyuchnyk ed Ebeling, ma Legnano resta a contatto grazie alla precisione dall’arco di Mastroianni e alle iniziative di Stepanovic e Oboe. Proprio Stepanovic, migliore dei suoi con 12 punti e 8 rimbalzi, trascina gli ospiti fino al +3 di fine primo quarto sul 17-20.

Nel secondo periodo sale in cattedra Donzelli, che si carica l’attacco piellino sulle spalle trovando con continuità il canestro dalla media e dalla lunetta. Legnano fatica invece a costruire buoni tiri e si affida soprattutto ai liberi di Scali e Mastroianni. Nel finale di tempo, però, i canestri di Ebeling e Leonzio permettono alla Pielle di andare all’intervallo lungo avanti 35-29.

Al rientro dagli spogliatoi arriva lo strappo decisivo. Gli uomini di Piazza cercano di restare in partita con Stepanovic e le triple di Sodero, ma la Verodol risponde con un parziale devastante firmato Gabrovsek e con le bombe di Alibegovic e capitan Venucci. I biancoblù volano così sul +16 al 30’, chiudendo il terzo quarto avanti 59-43.

Negli ultimi dieci minuti la Pielle gestisce con autorità il vantaggio, trovando punti preziosi dalla lunetta con Alibegovic e Lucarelli. Legnano prova a rientrare con Scali e Oboe, ma le triple finali di Klyuchnyk e Venucci chiudono definitivamente i conti, facendo esplodere il Pala Macchia.

Finisce 76-59: la VeroDol CBD si prende gara 1 della serie con una prova di grande maturità e lancia un segnale forte ai Knights in vista di gara2.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Legnano Knights: 76-59

VERODOL CBD: Donzelli 13, Gabrovsek 11, Lucarelli 10, Klyuchnyk 10, Leonzio 8, Alibegovic 7, Venucci 6, Ebeling 5, Traini 4, Mennella 2, Virant. All. Turchetto.

KNIGHTS: Stepanovic 12, Mastroianni 11, Oboe 9, Scali 8, Sodero 7, Bellini 5, Cizauskas 4, De Capitani 3, Riva, Quinti, Pirovano. All. Piazza.

Arbitri: Rubera, Bettini, Cieri

Parziali: 17-20, 18-9, 24-14, 17-16