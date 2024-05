Home

13 Maggio 2024

Livorno 13 maggio 2024 – Playoff, Libertas Ko a Faenza, gara-5 deciderà tutto

Al PalaCattani finisce 61-56 e il punteggio basso spiega più di mille parole quanto le difese abbiano avuto la meglio sugli attacchi. La Libertas ha gettato al vento la possibilità di chiudere la serie che invece si deciderà mercoledì 15 maggio al PalaMacchia alle 20,45. Amaranto ancora senza Lucarelli, ma Faenza priva di Poletti, infortunatosi in gara-3. La Libertas parte bene, ma con il passare dei minuti sono i Black a fare la voce grossa (24-14, poi 34-24). A cavallo tra secondo terzo periodo la squadra di Andreazza piazza un break di 2-15 e sale a +3 (36-39), ma Faenza non molla: difende forte e mette in difficoltà gli Amaranto costretti a cercare (con poca fortuna) la soluzione dalla distanza. La partita scorre via in equilibrio fino al 37’, quando RaggiSolaris allunga. Nell’ultimo quarto la Libertas segna poco (5 punti prima della tripla conclusiva di Ricci) e accende il semaforo verde per gli avversari. Finisce 61-56 e a poco sono serviti i sei rimbalzi in più conquistati, perché sono stati elisi dal saldo di -7 alla voce palle recuperate/palle perse. Adesso la bella. Da giocare in casa e con il pubblico amico e spingere la squadra verso l’impresa.

Blacks Faenza – Akern Libertas Livorno 61-56 (15-12, 19-20, 15-16, 12-8)

Blacks Faenza: Giovanni Poggi 13 (4/11, 0/4), Luca Galassi 13 (1/1, 3/5), Jessie Begarin 10 (5/7, 0/3), Francesco Papa 9 (0/1, 3/4), Sebastian Vico 7 (2/10, 1/3), Giacomo Siberna 4 (1/2, 0/1), Marco Petrucci 4 (1/3, 0/2), Andrea Pastore 1 (0/1, 0/2), Mitchell Poletti 0 (0/0, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Moustapha Ndiaye 0 (0/0, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 38 9 + 29 ( Giacomo Siberna 11) – Assist: 17 ( Andrea Pastore 5)

Akern Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 12 (3/6, 0/0), Luca Tozzi 11 (3/8, 1/3), Antonello Ricci 9 (0/1, 3/7), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/6), Leon Williams 7 (2/4, 1/4), Andrea Bargnesi 7 (1/8, 1/5), Francesco Fratto 2 (1/3, 0/4), Andrea Saccaggi 1 (0/2, 0/2), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Lucarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 45 15 + 30 ( Luca Tozzi 18) – Assist: 15 ( Luca Tozzi , Leon Williams 3)

