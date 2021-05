Home

Playoff Serie B, la Libertas regola Pavia e accede alla semifinale

23 Maggio 2021

Pavia, 23 maggio 2021 – Tre a uno. La Riso Scotti Pavia si è difesa con tutte le sue forze risalendo a -3 a tre secondi dal termine, ma alla fine ha dovuto capitolare di fronte alla Libertas.

La squadra livornese accede quindi alla semifinale playoff. L’avversario è ancora da definire, visto che la Rekico Faenza ha rimontato le due sconfitte iniziali dalla Vaporart Bernareggio con ampio margine di punteggio e si giocherà la semifinale in casa dei monzesi mercoledì prossimo alle 19.

Dall’altra parte del tabellone sarà invece scontro tra big: Riviera Banca Rimini affronterà la Bakery Piacenza. Si tratta di due squadre fortissime che hanno ben figurato in Coppa Italia. Piacenza, oltre a battere la Libertas, si era anche aggiudicata la Coppa.

Un match durissimo, quello in casa di Pavia, dove ognuno ha dato il massimo e il nuovo innesto Visentin ha fatto la differenza con 9 preziosi punti. Ricci e Toniato a due cifre (19 e 13 punti) e l’ex Ammannato a 12 punti. Pochi minuti per il capitano Francesco Forti ancora in corso di guarigione.