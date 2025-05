Home

Sport

Basket

Playout, si va a gara 5: Libertas ko a Vigevano (83-79)

Basket

18 Maggio 2025

Playout, si va a gara 5: Libertas ko a Vigevano (83-79)

Livorno 18 maggio 2025 Playout, si va a gara 5: Libertas ko a Vigevano (83-79)

Peccato. La Libertas non è riuscita nell’impresa a Vigevano. La Elachem conquista gara-4 e il diritto di giocarsi la salvezza alla bella in campo neutro (sede da decidere) mercoledì sera. Deve ringraziare Francis (tripla pazzesca del +2 a 28” dalla fine) e Stefanini, mattatori di un ultimo quarto che l’aveva vista partire da -6 (54-60).

La Libertas avrebbe dovuto e potuto vincerla prima. E invece Filloy ha fallito la tripla apertissima del +9 a inizio ultimo quarto e un fischio ridicolo ha sanzionato Fantoni (infrazione di 3”) a 1’33” dalla fine con la LL avanti di uno e con la certezza di andare a +3.

Partita combattuta dopo un inizio di marca ducale (7-0). Poi però gli Amaranto sono rientrati e hanno pure dato la sensazione di poterla vincere. Non è andata così perché gli episodi hanno premiato i padroni di casa.

La stagione si decide in 40’ in gara-5. Mercoledì sera. Non al PalaMacchia, squalificato.

Elachem Vigevano 1955 – Bi.Emme Service Libertas Livorno 83-79 (22-15, 15-19, 17-26, 29-19)

Elachem Vigevano 1955: Blake Francis 19 (1/6, 5/10), Gabriele Stefanini 17 (2/4, 2/2), Matteo Galassi 12 (2/4, 2/7), Celis Taflaj 12 (3/5, 2/4), Filippo Rossi 9 (4/7, 0/2), Kristofers Strautmanis 8 (4/4, 0/1), Andrew david Smith 4 (2/5, 0/1), Tommaso Raspino 2 (1/3, 0/2), Michele Peroni 0 (0/0, 0/1), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 12 – Rimbalzi: 35 11 + 24 ( Andrew david Smith 10) – Assist: 15 ( Blake Francis 5)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 24 (4/9, 2/6), Ariel Filloy 16 (1/2, 3/6), Nazzareno Italiano 14 (1/3, 3/6), Gregorio Allinei 9 (0/0, 3/5), Bryce Douvier 7 (2/4, 0/1), Tommaso Fantoni 6 (2/4, 0/0), Matteo Pollone 2 (0/0, 0/0), Dorin Buca 1 (0/1, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/2), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 34 – Rimbalzi: 32 8 + 24 ( Bryce Douvier 7) – Assist: 11 ( Adrian Banks 4)