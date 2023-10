Home

PLS: Braccini nuovo direttore generale del settore giovanile

15 Ottobre 2023

PLS: Braccini nuovo direttore generale del settore giovanile

Dopo l’esperienza con l’Us Livorno 1915, Braccini torna in biancoverde e sarà operativo a partire dal 1° novembre. Si occuperà anche di seguire il progetto del nuovo centro sportivo

Livorno, 15 ottobre 2023 – PLS: Braccini nuovo direttore generale del settore giovanile

. La Pro Livorno Sorgenti comunica che, a partire dal 1° novembre 2023, Marco Braccini assumerà ufficialmente la carica di Direttore generale del Settore giovanile (con esclusione degli Juniores) e della Scuola Calcio biancoverde. Inoltre, Braccini si occuperà di seguire l’iter di sviluppo del progetto legato al nuovo centro sportivo che sorgerà al Magnozzi di Livorno. L’accordo tra il dirigente sportivo livornese e la società biancoverde è stato raggiunto e avrà durata fino al 2028.

Il presidente biancoverde Pietro Caruso afferma:

«Riaccogliamo con grande piacere Marco Braccini nella nostra società, dopo aver constatato la sua voglia di rimettersi in gioco e ripartire con noi. Il progetto del nuovo centro sportivo richiede tempo per la sua realizzazione, ma avevamo bisogno di una figura capace di seguirlo in tutti i suoi aspetti e riteniamo che Braccini sia la persona giusta.

Inoltre, si occuperà di tutta la parte organizzativa e tecnica delle squadre che vanno dagli Allievi in giù.

Tanto più che, a malincuore, Alessandro Attanasio ha dovuto lasciare per motivi familiari l’incarico di direttore sportivo del settore giovanile.

A lui vanno il pieno riconoscimento e un ringraziamento da parte di tutta la società per l’operato svolto in questi anni con passione e professionalità. Auguriamo quindi buon lavoro a Marco Braccini a partire dal 1° novembre».

Marco Braccini torna quindi alla Pro Livorno Sorgenti, che aveva lasciato nel novembre 2021 dopo nove anni di militanza in cui aveva ricoperto i ruoli di direttore sportivo prima del settore giovanile e successivamente di Prima squadra e Juniores. Nella stagione 2022/23, Braccini è stato direttore sportivo dell’Us Livorno 1915.

Queste le sue parole:

«Sono felice di tornare in quella che considero la mia casa. In questi due anni ho fatto sempre il tifo per la Pro Livorno Sorgenti, dove torno trovando una situazione diversa da quella che avevo lasciato, consapevole di dover cominciare un percorso che sarà anche faticoso e che richiederà tempo al fine di raggiungere risultati importanti.

Ma l’entusiasmo è il sentimento che prevale: sono grato per l’accoglienza ricevuta dalla società e l’accordo raggiunto fino al 2028 rappresenta per me un attestato di stima.

Considero il progetto del nuovo centro sportivo un tassello fondamentale per dare sostanza a un percorso di restyling e crescita della società a tutti i livelli. A livello tecnico, poi, l’ambizione è quella di tornare a competere con le migliori realtà della Toscana con il nostro settore giovanile».

