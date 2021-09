Home

Cronaca

Pluripregiudicato accompagnato al centro di espulsione danneggia due auto della polizia, arrestato

Cronaca

22 Settembre 2021

Pluripregiudicato accompagnato al centro di espulsione danneggia due auto della polizia, arrestato

Livorno 22 settembre 2021

Nella giornata di ieri un cittadino tunisino dell’84, già sottoposto ad obblighi di firma , pluripregiudicato , ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica ,veniva trattenuto per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale. Dopo aver richiesto ed ottenuto il n.o. dall’A.G. , veniva espulso ed accompagnato presso il CPR di Torino a cura del personale delle volanti. Una volta iniziato il servizio di accompagnamento il soggetto ha iniziato a dare in escandescenza tanto da provocare la rottura del vetro in plexiglass divisorio all’interno del mezzo.

Il personale ha dovuto fare rientro in caserma , per cambiare l’auto non piu idonea al tipo di servizio, quindi riprendeva il viaggio durante il quale il soggetto straniero si rendeva responsabile di ulteriore danneggiamento anche del secondo mezzo. Giunti al CPR di Torino, il tunisino veniva arrestato e condotto presso il carcere di Torino.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin