Home

Provincia

Collesalvetti

PNRR, a Collesalvetti sorgerà un nuovo nido, la struttura ispirata al Cubo di Rubik

Collesalvetti

3 Novembre 2022

PNRR, a Collesalvetti sorgerà un nuovo nido, la struttura ispirata al Cubo di Rubik

Collesalvetti (Livorno) 3 novembre 2022

Sessanta utenti, da suddividere in tre macro unità funzionali dedicate ciascuna a venti bambini.

Sono questi i primi numeri che emergono dal progetto per la realizzazione del nuovo nido finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“L’edificio – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Mila Giommetti – sorgerà in via Picchi, a Collesalvetti, dove già, ha sede, la scuola per l’infanzia e dove sarà realizzata anche la Casa di Comunità.

Questo progetto rientra in un quadro più ampio di riqualificazione del nostro territorio:

sono molteplici infatti, gli investimenti messi in atto, a cui si aggiungono i progetti presentati per cogliere le opportunità offerte dal PNRR.

Il livello di progettazione con il quale è stato ottenuto il finanziamento è il Progetto di fattibilità tecnico-economica, firmato dall’Ing. Lorenzo Mori, dipendente dell’Amministrazione comunale presso il Servizio 5 – Lavori Pubblici, con la collaborazione dell’Arch. Maila Giambalvo anch’essa dipendente dell’Amministrazione comunale presso il Servizio 5 – Lavori Pubblici e la supervisione del Responsabile del Servizio Arch. Leonardo Zinna, che ringrazio per la dedizione e la professionalità con cui stanno svolgendo il proprio lavoro”.

La struttura.

L’edificio si ispira al cubo di Rubik ed ai suoi colori: dall’esterno ne rifletterà la forma e, all’interno, le varie unità funzionali saranno individuate da colorazioni date dai colori primari. Per queste ragioni l’asilo nido sarà denominato ‘I Cubi’ .

Ogni unità funzionale sarà dotata di spazio gioco-educativo e spazio per il pranzo, oltre a servizi igienici comprensivi di attrezzature per il cambio dei bambini ed un ambiente di riposo. Le tre unità funzionali saranno disimpegnate da uno spazio atrio comune ai cui lati saranno realizzati lo spazio cucina/sporzionamento e lo spazio per le riunioni educatori – genitori; entrambi dotati di propri servizi igienici per adulti. Dall’atrio centrale, tramite doppia scala e ascensore si accederà al livello superiore, ove sarà allestito uno spazio polifunzionale-laboratorio.

Le coperture dell’edificio saranno piane (dotate della pendenza minima per lo scolo delle acque) e le porzioni accessibili saranno adibite a terrazza-gioco e tetto giardino. La copertura del laboratorio sarà anch’essa piana e dotata di pannelli fotovoltaici.

I costi

Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale a mezzo della Deliberazione N. 32 del 29.03.2022 e l’importo complessivo del quadro economico è pari ad € 2.800.000,00 dei quali € 190.000,00 finanziati con risorse proprie dell’Ente ed € 2.610.000,00 finanziati tramite fondi PNRR.

“Le scuole del nostro territorio – ha proseguito Giommetti – sono sicuramente una delle priorità e, proprio per questo, abbiamo già investito un milione di euro per la loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

Tra i nostri obiettivi vi era anche quello della partecipazione al bando PNRR per la realizzazione di una nuova scuola primaria. Purtroppo, attualmente, vengono finanziati solo progetti che prevedono la demolizione e la ricostruzione di un edificio e, la scuola primaria di Collesalvetti, è un bene vincolato della Soprintendenza. Questo non significa che non sarà mai realizzata una nuova scuola: attenderemo che ci siano altre forme di finanziamento che non prevedano la demolizione di un edificio esistente.

Siamo stati accreditati anche per i progetti relativi alla sicurezza e idoneità sismica dei plessi scolastici anche se, attualmente, il nostro comune, non rientra tra quelli finanziati che sono stati soltanto 480 su circa 8000.

Abbiamo partecipato anche ad altri PNRR, tra cui il progetto di rigenerazione urbana dell’area di Stagno per un importo di circa 3 milioni di euro e di cui siamo ancora in attesa di risposta.

Opportunità come quelle offerte dal PNRR sono occasioni importanti da cogliere per lo sviluppo e la crescita di un territorio vasto come il nostro”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin