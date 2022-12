Home

Cronaca

PNRR, finanziamento di 10 milioni di Euro al progetto “HUB Fanghi- Forsu” di Comune di Livorno con Asa e Aamps

Cronaca

23 Dicembre 2022

PNRR, finanziamento di 10 milioni di Euro al progetto “HUB Fanghi- Forsu” di Comune di Livorno con Asa e Aamps

Livorno, 23 dicembre 2022 – Il progetto “HUB Fanghi- Forsu” di Comune di Livorno con Asa e Aamps ha ottenuto in via definitiva il finanziamento di 10 milioni di Euro.

E’ stato pubblicato infatti oggi un decreto del Ministero dell’Ambiente che approva la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento afferenti alla Missione 2 Componente 1 Linea 1.1 lettera C del PNRR (ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento fanghi di acque reflue).

La notizia, importante per la città, è stata appena fornita dall’assessore allo Sviluppo Economico e alle Aziende Gianfranco Simoncini nella seduta del Consiglio Comunale in corso.

Come ha annunciato l’assessore Simoncini, “Abbiamo oggi la certezza definitiva che potrà andare avanti grazie a questo finanziamento il progetto molto importante per la realizzazione di un moderno impianto totalmente green e ispirato ai principi dell’economia circolare”.

Progetto che consiste nel trattamento combinato mediante digestione anaerobica dei fanghi provenienti da impianti di depurazione e della frazione organica proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani della città di Livorno (Forsu) con recupero del biogas e successiva estrazione del bio-metano di tipo avanzato che potrà alimentare per un anno sino a 50 mezzi delle flotte aziendali di ASA e di AAMPS. Anche la materia finale in uscita dall’impianto potrà essere valorizzata indirizzandola al compostaggio con gli sfalci del verde e quindi inviata al recupero come fertilizzante in agricoltura.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin