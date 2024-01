Home

“Pochi Discorsi, Molto Lavoro”: Luca Salvetti Illustra le Realizzazioni e i Progetti per il Futuro di Livorno

22 Gennaio 2024

Il Sindaco Luca Salvetti Presenta il Suo Impegno per la Città in Vista delle Elezioni

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, risponde alla campagna elettorale con un elenco di interventi e attività che evidenziano l’impegno concreto per la città. Dalla sicurezza del lungomare alla riqualificazione urbana, Salvetti illustra il suo operato e la visione per il futuro di Livorno.

Livorno si prepara alle elezioni comunali e il dibattito politico è già acceso. tra le tre principali coalizioni – centro-sinistra a sostegno del sindaco uscente Luca Salvetti, centro-destra e l’alleanza M5S con l’ala di sinistra, il confronto si fa sempre più intenso.

Il sindaco Salvetti, impegnato nella sua campagna per la rielezione, ha scelto una strategia basata su azioni concrete piuttosto che semplici parole. Attraverso i suoi canali social, continua a condividere dettagli su una serie di interventi e progetti che dimostrano il suo impegno tangibile per la città.

Salvetti ha dichiarato: “Poche chiacchiere e tanto lavoro. Livorno ha bisogno di questo anche se è partita la campagna elettorale.

Noi stiamo procedendo giorno dopo giorno con centinaia di interventi e attività. È così dal 2019 e dovrà essere così anche nel futuro.”

Tra gli ultimi interventi menzionati, spiccano lo smontaggio delle scale delle baracchine sul lungomare considerate insicure, la stesura della nuova pista del Campo Scuola, i lavori allo skate park con l’installazione delle rampe e il ripristino delle facciate di strutture e alloggi pubblici in via della Bassata.

Inoltre, sono in corso interventi propedeutici per la modifica della viabilità in preparazione dei lavori finali per la messa in sicurezza del Rio Ardenza. Salvetti ha anche evidenziato il monitoraggio sul verde pubblico, con particolare riferimento alla rimozione di un imponente tronco d’albero caduto a novembre a seguito di maltempo.

Altri progetti inclusi nel suo report includono l’installazione delle nuove panchine tecnologiche in piazza del Municipio, i lavori in corso per la nuova casa di comunità all’ex poliambulatorio e interventi per il decoro in via Giordano Bruno.

Con queste azioni e realizzazioni, il sindaco Salvetti mira a dimostrare la concretezza del suo impegno per il bene di Livorno, incoraggiando i cittadini a valutare il lavoro svolto e a riflettere sul futuro della città nell’ambito delle prossime elezioni comunali.

