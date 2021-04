Home

Podere Loghino: occupazione simbolica e pulizie della cittadinanza





24 Aprile 2021

Podere Loghino: occupazione simbolica e pulizie della cittadinanza

“Il podere Loghino torni fruibile a tutti e tutte”

Livorno 24 aprile 2021

“Questa mattina, sabato 24 aprile, gli aderenti al comitato Orti Urbani di via Goito insieme ad alcune associazioni sindacali e politiche; Asia-Usb e Collettivo Ex Caserma Occupata sono entrati nell’area verde compresa tra Viale Boccaccio e Via Piemonte a Livorno.

Un terreno di circa 3 ettari che comprende al suo interno anche il cosiddetto “Podere Loghino”.

Quest’area risulta essere di proprietà del comune di Livorno e una parte di proprietà della Elitia SRL, una società privata che ha acquisito all’asta una porzione di terreno per costruire alcune abitazioni.

Il terreno è di fatto abbandonato a sé stesso. Difficilmente fruibile agli abitanti del quartiere.

Inoltre proprio la porzione del Podere Loghino è finita al centro della recente indagine che ha coinvolto alcuni dirigenti e impiegati Comunali e rappresentanti di imprese edili.

Come in altri casi simili, emersi nel corso delle indagini, pare che il valore dell’area sia stato sottostimato in cambio di tangenti e quindi da un valore di circa 1 milione e 300 mila euro sia stata “trasferita” alla società privata ad un prezzo di poco più di 400 mila euro.

Tutto questo per poter cementificare uno degli ultimi terreni agricoli rimasti.

Come per l’esperienza degli Orti Urbani di Via Goito vorremmo, con questo gesto, sensibilizzare la cittadinanza e le associazioni affinché questo terreno sia restituito ai legittimi proprietari e torni fruibile a tutti.

Chiediamo al Comune l’immediata apertura del parco. il blocco di qualsiasi ipotesi speculativa sull’area e di rientrare in possesso della porzione attualmente di proprietà della Elitia SRL.

Mettere in campo dei progetti sociali come degli Orti Urbani per il quartiere un parco pubblico.



Per facilitare questo percorso abbiamo deciso di darci da fare in prima persona e iniziare fin da subito la pulizia dell’area.

Nella giornata di domani, dalle ore 11, organizzeremo un’assemblea aperta agli abitanti del quartiere e alla cittadinanza presso il gazebo del parco accanto alla RSA di Coteto. Invitiamo quindi gli interessati e le interessate a partecipare.

Invitiamo tutti i redisenti a partecipare all’iniziativa di pulizia dell’area

domenica 25 aprile ore 11 assemblea di quartiere presso il gazebo del parco pubblico di coteto (accanto alla rsa)”

Comitato Orti Urbani di Via Goito – Asia Usb – Collettivo ex Caserma Occupata

