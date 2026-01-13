Home

13 Gennaio 2026

Livorno 13 gennaio 2026 Podio a Parigi e risultati di prestigio a Tunisi e in Europa per gli schermidori del Circolo Scherma Fides di Livorno

Il fine settimana del 10 e 11 gennaio 2026 segna una pagina di assoluto rilievo per il Circolo Scherma Fides di Livorno, protagonista sulle pedane internazionali e nazionali con risultati di grande valore, che confermano il club amaranto ai vertici della scherma italiana.

A impreziosire il bilancio del weekend è, sopra ogni altro, lo splendido terzo posto di Giulio Lombardi al Grand Prix Assoluti di fioretto maschile di Parigi, una delle competizioni più prestigiose del calendario internazionale, con oltre 300 atleti in gara. Per Lombardi si tratta del secondo podio consecutivo in Coppa del Mondo, dopo il bronzo conquistato nella precedente tappa di Fukuoka, un risultato che certifica la sua presenza stabile tra i migliori fiorettisti del panorama mondiale e rappresenta il risultato di maggior rilievo dell’intero fine settimana amaranto.

Di grande significato anche quanto avvenuto al Grand Prix Assoluti di sciabola maschile di Tunisi, dove il Circolo Scherma Fides ha visto tre propri atleti convocati nella Squadra Nazionale Italiana di Sciabola: Edoardo Cantini, Cosimo Bertini e Leonardo Dreossi. Per la seconda prova consecutiva di Coppa del Mondo, dopo quella disputata a Orléans, la Nazionale ha potuto contare sugli stessi tre alfieri amaranto, a testimonianza della continuità e dell’altissimo livello raggiunto dal settore sciabola del Fides. In una competizione da quasi 200 partecipanti, Edoardo Cantini ha chiuso tra i migliori con un Top 16 e il 15° posto finale, raccogliendo il testimone di quanto fatto nella precedente tappa, dove Leonardo Dreossi aveva ottenuto un brillante 7° posto e Cosimo Bertini si era fermato nei migliori 16, confermando la costante competitività degli atleti Fides in ambito assoluto e internazionale.

Sul fronte giovanile, il Circuito Europeo Under 17 di Segovia ha regalato al Fides risultati di assoluto prestigio. Si tratta infatti del massimo circuito internazionale di riferimento per la categoria, in assenza di una vera e propria Coppa del Mondo Under 17, con la partecipazione delle squadre nazionali provenienti da tutto il mondo, non solo europee. In questo contesto di altissimo livello, Anna Torre ha conquistato un brillante argento individuale, arricchito il giorno successivo dall’argento a squadre con la squadra nazionale italiana, mentre Aurelie Personi, a soli 14 anni, ha ottenuto uno splendido bronzo individuale, portando i colori amaranto sul podio internazionale.

A completare un weekend di grande spessore arrivano i risultati delle qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti di sciabola e fioretto, disputate a Bolzano. Nella sciabola maschile, in una gara da oltre 100 atleti, Salvatore Lazzaro ha conquistato un prestigioso secondo posto, con Davide Mannucci e Andrea Artuso sul terzo gradino del podio. Complessivamente, 11 dei 14 atleti schierati dal Fides hanno ottenuto la qualificazione alla prova nazionale Assoluti, mentre nel settore femminile la qualificazione è arrivata per tutte le atlete. Nel fioretto, spicca il terzo posto di Sofia Raggio e le numerose qualificazioni conquistate sia nel femminile che nel maschile.

Nel complesso, il fine settimana del 10 e 11 gennaio 2026 restituisce l’immagine di un Circolo Scherma Fides competitivo a ogni livello, capace di esprimere eccellenza dal settore giovanile fino alla categoria Assoluti, in Italia e in ambito internazionale.

Tali risultati sono il frutto di un lavoro quotidiano strutturato, competente e condiviso, portato avanti dagli staff tecnici della società: per il fioretto, il lavoro è coordinato dal Maestro Giuseppe Pierucci, con il contributo del Maestro Lorenzo Angelelli e degli istruttori Roberto Bellucci ed Elia Sardelli; per la sciabola, lo staff è guidato dal Maestro Nicola Zanotti, con il supporto dei Maestri Ilaria Bianco e Leonardo Tomer. Fondamentale anche l’attività del settore avviamento, seguito dalla Maestra Anna Kassianovitch, così come il contributo del preparatore atletico Renato Burani.

Il Circolo Scherma Fides di Livorno esprime grande orgoglio per i risultati conseguiti e ringrazia atleti, tecnici e preparatori per aver dato vita a un fine settimana di assoluto rilievo tecnico e sportivo, che conferma la solidità, la continuità e l’ambizione del progetto del club amaranto.

