Home

Sport

Calcio

Poggibonsi-Livorno, biglietti vietati ai livornesi

Calcio

5 Novembre 2024

Poggibonsi-Livorno, biglietti vietati ai livornesi

Livorno 5 novembre 2024 Poggibonsi-Livorno, biglietti vietati ai livornesi

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che relativamente alla gara Poggibonsi – Livorno, valida come undicesima giornata del campionato di serie D girone E ed in programma domenica 10 novembre alle ore 14.30 allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi, in base al provvedimento del prefetto della provincia di Siena, è vietata la vendita dei tagliandi di ingresso a tutti i residenti a Livorno e provincia.