7 Ottobre 2024

Pogrom di Hamas, la comunità ebraica labronica commemora le vittime

Livorno 7 ottobre 2024 – Pogrom di Hamas, la comunità ebraica commemora le vittime

Anche a Livorno, per iniziativa della Comunità Ebraica e delle Associazioni ADEI (donne ebree italiane), AEC (Amicizia Ebraico Cristiana), Benè Berith “Isidoro Kahn” e Unione Associazioni Italia-Israele, si è tenuta una commemorazione organizzata a un anno dal pogrom di Hamas.

In ricordo delle vittime e in solidarietà con gli ostaggi ancora in mano dei terroristi palestinesi, sono stati letti, in ebraico ed italiano, alcuni Salmi, insieme a formule di suffragio per quanti sono stati trucidati e d’auspicio per la liberazione dei rapiti.

Precedentemente, in collaborazione con l’Associazione Setteottobre, è stato proiettato il video “Screams before silence” ( “Urla prima del silenzio” ) , cruda testimonianza di quanto avvenuto in Israele.

Il video

La cerimonia si è chiusa con l’accensione della Menorah, il candelabro posto dinanzi alla Sinagoga .

Riprendendo quanto detto dalla Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, durante la cerimonia tenutasi alla presenza della premier Meloni; «La ferita è quella di un intero popolo che ha sempre desiderato ispirare il proprio agire a quell’imperativo di vita che la nostra fede ci ha trasmesso per millenni”.

Ciò nonostante, come ha rilevato il Rabbino Di Segni durante la stessa cerimonia, non possiamo non stigmatizzare «una ubriacatura collettiva che ha offuscato le menti di molti, intorno ad analisi manichee di oppressi contro oppressori», con conseguenza la celebrazione del terrorismo «come atto rivoluzionario, che raccoglie consensi ecumenici dai giornali, alle scuole, alle università alle piazze».

La Comunità ebraica rivolge un particolare ringraziamento alle Forze dell’Ordine per la costante collaborazione per assicurare la sicurezza delle nostre iniziative, con la triste constatazione che ciò sia purtroppo necessario alla luce del torbido clima di pregiudizio creatosi.

