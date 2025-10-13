Home

Rubriche

Pokémon, tornano le Megaevoluzioni: in arrivo “Fiamme Spettrali”, la nuova espansione del GCC

Rubriche

14 Ottobre 2025

Pokémon, tornano le Megaevoluzioni: in arrivo “Fiamme Spettrali”, la nuova espansione del GCC

14 ottobre 2025 Pokémon, tornano le Megaevoluzioni: in arrivo “Fiamme Spettrali”, la nuova espansione del GCC

Londra, 13 ottobre 2025 – The Pokémon Company International ha annunciato “Megaevoluzione – Fiamme Spettrali”, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in uscita mondiale il 14 novembre 2025. Una notizia che entusiasma collezionisti e giocatori, segnando il ritorno in grande stile delle iconiche Megaevoluzioni, una delle meccaniche più amate nella storia del franchise.

L’espansione, che punta i riflettori sui Pokémon di tipo Fuoco e Oscurità, promette partite infuocate e nuove strategie competitive. Protagonisti assoluti sono Mega Charizard X e Mega Gengar, due figure leggendarie che guidano la carica dei nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione, pronti a infiammare i tavoli da gioco e le collezioni di appassionati in tutto il mondo.

Oltre alle potenzialità di gioco, “Fiamme Spettrali” porta anche una nuova direzione artistica: le carte ultrarare presenteranno un inedito stile illustrativo in cui, sullo sfondo, si intravede la versione standard del Pokémon, creando un effetto visivo unico che arricchisce il valore estetico e collezionistico dell’espansione.

Nel set troveremo sei Pokémon-ex Megaevoluzione, quattro Pokémon-ex standard, 13 carte rare illustrazione, 17 carte Megaevoluzione, Allenatore ed Energia in versione ultrarara, oltre a cinque carte speciali in versione rara illustrazione.

Le nuove carte saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni dedicate.

Gli Allenatori più impazienti potranno provarle in anteprima nei tornei prerelease del programma Play! Pokémon, che partiranno il 1° novembre 2025 nei negozi indipendenti aderenti, offrendo la possibilità di testare le nuove meccaniche prima del debutto ufficiale.

Anche chi gioca in digitale potrà vivere l’esperienza: dal 13 novembre 2025, l’espansione sarà disponibile su GCC Pokémon Live, l’app ufficiale per iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori online potranno così collezionare e usare le nuove carte Megaevoluzione in battaglia, con bonus esclusivi riservati a chi effettuerà l’accesso nei primi giorni dal lancio.

Con “Megaevoluzione – Fiamme Spettrali”, il mondo Pokémon riaccende la passione dei fan, fondendo nostalgia, strategia e innovazione in una delle uscite più attese dell’anno per il Gioco di Carte Collezionabili.

Pokémon, tornano le Megaevoluzioni: in arrivo “Fiamme Spettrali”, la nuova espansione del GCC