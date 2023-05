Home

Cronaca

Polemica Ministro francese su politiche migratorie, Tenerini (FI): “Parole offensive, serve dialogo costruttivo”

Cronaca

5 Maggio 2023

Polemica Ministro francese su politiche migratorie, Tenerini (FI): “Parole offensive, serve dialogo costruttivo”

Livorno, 05 maggio 2023 – “Considero inopportune le parole del Ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin che ha pubblicamente etichettato il nostro Presidente del Consiglio come incapace di gestire le politiche migratorie.

Tali prese di posizione appaiono ingiustificate, pretestuose e lontane dalla realtà.

Esprimo tutto il mio appoggio al Vicepresidente Tajani che ha, a seguito di tali dichiarazioni, annullato un incontro bilaterale che doveva tenersi a Parigi in queste ore”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che sottolinea.

“La sterile polemica non risolve i problemi, è necessario che gli Stati dell’Unione continuino a dialogare in modo costruttivo sul tema trovando un compromesso sull’equa distribuzione dei richiedenti asilo e dei rifugiati che giungono in Europa”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin