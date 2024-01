Home

Polemica pista atletica, il Sindaco Salvetti Difende l'Agire: 'Non Vivacchiamo, Facciamo"

12 Gennaio 2024

Polemica pista atletica, il Sindaco Salvetti Difende l’Agire: ‘Non Vivacchiamo, Facciamo”

Livorno 12 gennaio 2024 – Polemica pista atletica, il Sindaco Salvetti Difende l'Agire: 'Non Vivacchiamo, Facciamo"

Nelle parole del Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, risuona l’eco di una passione incrollabile per la propria città e il costante impegno nel plasmare un futuro migliore. Attraverso un post sui social, Salvetti affronta la polemica scaturita dalle difficoltà nei lavori alla pista di atletica, evidenziando la determinazione a realizzare progetti significativi, nonostante le sfide e i rallentamenti. Le parole del sindaco Salvetti:

“Una semplice arrabbiatura di un atleta che non riesce ad allenarsi come vorrebbe e parte la polemica, puntualmente ridimensionata dalle società che sin dall’inizio sono in rapporto con l’amministrazione e ne condividono i percorsi.

Sto parlando dei lavori alla pista di atletica che una variazione di progetto e il brutto tempo di novembre hanno rallentato. Il discorso è semplice: c’è un modo per essere sicuri di non avere lavori in ritardo, basta non farli e lasciare tutto come era.

Qualcuno in passato ha fatto questa scelta, io proprio no. Non ho scelto di fare il Sindaco per “vivacchiare” 5 anni, ho scelto di farlo per provare a concludere o iniziare più cose belle possibili per la mia città e così farò fino a quando mi sarà consentito.

Nello sport i lavori sono avvenuti ovunque: Modigliani Forum, Pala Bastia, Pala Macchia, stadio, ippodromo, Skate Park, palestre scolastiche e naturalmente Campo Scuola.

Nel regno dell’atletica sono stati rifatti gli spogliatoi, lo spazio dei lanci, acquistati i materassi del salto in alto, sistemato il verde, ed è partito il grande intervento di rifacimento della pista che era ormai disastrata. Abbiamo inoltre messo i soldi per fare la copertura della tribuna programmata in questo 2024 e abbiamo ultimato il progetto per il nuovo villaggio con le sedi delle società togliendo gli inguardabili containers che stazionano li da decenni.

Un quadro complessivo di valore che nella sua realizzazione potrà anche sopportare dei ritardi dovuti alle ditte o alla burocrazia ma che alla fine vedrà tutti soddisfatti, anche l’amico Andrea Lemmi che si trova adesso a sacrificarsi nell’attività ma che poi, sono certo conoscendolo, sarà uno dei più contenti”.

