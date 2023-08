Home

11 Agosto 2023

Polemiche social sul party latino americano, Salvetti: “Non gestiamo eventi privati”

Livorno, 11 agosto 2023 – Polemiche social sul party latino americano, Salvetti: "Non gestiamo eventi privati"

Party latino americano che si sarebbe dovuto svolgere all’Ippodromo Caprilli, la nota del Comune

Dopo le accuse social per l’evento previsto per domani sera, sabato 12 agosto, al Caprilli e spostato alla Tenuta Isabella di Pontedera il sindaco di Livorno Luca Salvetti ferma subito le polemiche; “il Comune non gestisce eventi privati”

Di seguito la nota del Sindaco luca Salvetti:

L’Amministrazione Comunale non ha alcun tipo di coinvolgimento nell’organizzazione e conseguentemente nella sospensione dell’evento al Caprilli.

L’ippodromo ha una gestione, “Sistema Cavallo”, che ha affidato ad un’altra società la direzione degli eventi non ippici legati allo spazio del bar e del ristoro.

I rapporti per l’organizzazione di tale evento sono intercorsi tra questi soggetti e non hanno mai riguardato l’amministrazione.

“L’Amministrazione Comunale, – precisa il sindaco Luca Salvetti; in questi anni ha organizzato più di 1000 eventi e spettacoli in città e proprio grazie ai momenti di coinvolgimento ha cambiato volto a Livorno.

Figuriamoci se non apprezza momenti ed eventi all’insegna del sano coinvolgimento di cittadini che amano il ballo.

La realtà è che il comune certo non gestisce gli eventi privati, come quello che si sarebbe dovuto tenere all’ippodromo Caprilli.

I motivi per cui è stato annullato non dipendono dal Comune, ma dai rapporti e le interlocuzioni tra i soggetti privati. Le polemiche via social rivolte al Comune sono senza fondamento”.

Nell’occasione una volta interpellati dagli organizzatori abbiamo avuto anche l’occasione per conoscere progetti futuri che, se interesseranno le attività espressamente organizzate dall’amministrazione, saranno valutati e tenuti in considerazione

