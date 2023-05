Home

29 Maggio 2023

Polemiche su arresto, “Da ladro e aggressore a supereroe e il carabiniere aggressore, questo il messaggio mediatico”

L'intervento della lega

Livorno 29 maggio 2023 – Polemiche su arresto, “Da ladro e aggressore a supereroe e il carabiniere aggressore, questo il messaggio mediatico”

La Lega per voce di Carlo Ghiozzi; Capogruppo in Comune di Livorno e di Michele Gasparri; Segretario Lega Sezione di Livorno interviene sulla “Polemica del Carabiniere che arresta tunisino”.

“Mercoledì scorso a Livorno nella nostra città, è avvenuto un fatto di cronaca che grazie all’autore del video, ha scatenato una polemica mediatica.

L’episodio che vede l’autore del furto al supermercato, nonché aggressore nei confronti delle forze dell’ordine, (già conosciuto per altri reati) ha fatto capire un “messaggio mediatico” che il malvivente è passato da supereroe e il carabiniere da aggressore!!

…Non siamo a favore della violenza, ma al rispetto si, soprattutto nei riguardi delle forze di polizia, che ogni giorno rischiano la vita correndo per le strade in soccorso di chi ha bisogno, ogni giorno quando fermano un malvivente subiscono insulti, aggressioni e spesso anche sputi in faccia! Il malvivente nel caso specifico il tunisino che mercoledì a Livorno si è permesso di andare a rubare nel supermercato, era consapevole che stava commettendo un reato.

Non solo si è divincolato dalla guardia di sicurezza presente all’Esselunga, ma all’arrivo dei militari da quanto si apprende dal racconto dei giornali, ha provato ad aggredire anche uno dei due carabinieri che gli aveva intimato l’alt!

In altri paesi se un malvivente non si ferma all’alt della polizia, un semplice controllo si può trasformare in qualcosa di più grave.

Difficilmente capita nel nostro paese perché le nostre forze di polizia sono addestrate diversamente.

Se il carabiniere che è stato chiamato ad intervenire per mettere ordine pubblico, avrà valutato come e in che modo comportarsi per bloccare e ammanettare un malvivente oltretutto violento e non rispettoso davanti ad una divisa.

Ad oggi il dispiacere è vedere da parte di una sinistra che non perde occasione di far notizia mettendosi dalla parte di un cittadino che filma una scena dove in qualsiasi parte del mondo succede ogni minuto ( qui la privacy non si capisce dov’è) ma soprattutto che non solo sventa un furto o si difende da un aggressione, pur non sapendo quale armi letali può avere con se il malvivente.

Oltretutto si legge dai quotidiani, che tutto questo è andato a finire in una bolla di sapone, in quanto il malvivente è già in circolazione se a fare qualche altro furto non si sa.

Invece chi ha fatto il suo lavoro e dovere ed ha valutato sicuramente la pericolosità in quel momento per lo stato di agitazione, deve subire un iter burocratico spiacevole, solo perché probabilmente ha dovuto usare maniere diverse dalla procedura che normalmente viene attuata.

Un malvivente è consapevole del reato si ferma all’alt senza aggredire chi porta la divisa. Nell’attesa che vengono fatti chiarimenti nell’apposita sede, ci auguriamo che il carabiniere in questione venga reintegrato al suo posto e che possa riprendere il servizio lavorando con la professionalità di sempre, ma soprattutto che questa sinistra si renda conto che istigare in questa maniera odio verso le forze dell’ordine, non fa altro che incrementare la criminalità.

I cittadini sono stanchi di subire giornalmente violenze anche psicologiche da parte di chi viene ospitato nel nostro paese e mantenuto con i nostri sacrifici, ma soprattutto avere il terrore di uscire anche di sera dalle proprie abitazioni, per paura di subire furti, aggressioni, violenze o ritrovarsi la casa occupata abusivamente”.

